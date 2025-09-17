Jubiläumsstaffel von Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben: Wann es losgeht und wer dabei ist

Zweimal im Jahr lädt Joko Winterscheidt drei Promis zu Wer stiehlt mir die Show? ein und sorgt für einzigartige Unterhaltung im deutschen Fernsehen. Jetzt hat ProSieben den Starttermin für die Jubiläumsstaffel bekanntgegeben.

Bei Wer stiehlt mir die Show? stellt sich Joko Winterscheidt regelmäßig vier Kandidat:innen, die ihm versuchen, die Moderation abzunehmen. Bald geht die Spielshow in die mittlerweile zehnte Staffel und feiert somit Jubiläum.



Wer stiehlt mir die Show: Im Oktober geht es wieder los

Lange hat ProSieben die Ankündigung des Starttermins für die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? vor sich hingeschoben, doch jetzt ist der Knoten geplatzt: Ab dem 19. Oktober zeigt Joko Winterscheidt wieder jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben seine Allgemeinbildung, um möglichst lange seine Moderation zu behalten.

In der zehnten Staffel treten diesmal Olli Schulz, Karoline Herfurth und Olli Dittrich an, um Joko die Show streitig zu machen. Zusätzlich tritt in jeder Folge eine per Wildcard ausgewählte Person an. Olli Schulz ist für Wer stiehlt mir die Show? ein Wiederholungstäter. Er war schon in der vierten Staffel mit dabei und konnte Joko sogar einmal die Show abluchsen.



Das sind die Regeln von Wer stiehlt mir die Show?

Bei Wer stiehlt mir die Show? treten vier Kandidat:innen gegeneinander an. Die Show erstreckt sich über neun Runden und ist in drei Gewinnstufen unterteilt. Nach jeder Gewinnstufe scheidet die Person mit den wenigsten Punkten aus und die Person mit den meisten Punkten erhält eine Münze. Wer am Ende übrig bleibt, tritt im Finale gegen den Moderator oder die Moderatorin an.



Im Finale ist der Host natürlich im Vorteil. Der oder die Kandidat:in hat mit den erspielten Münzen die Möglichkeit, den Host bei einer falschen Antwort zu ertappen. Wenn er oder sie keine Münze setzt, bekommt der Host automatisch einen Punkt – egal, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Wer am Ende die meisten Punkte hat, moderiert die nächste Show.

