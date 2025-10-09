"Wir bringen dich ins Finale": Selbstlose Nominierung bei Promi Big Brother rührt die Fans

Bei Promi Big Brother wird es jetzt ernst. Drei Stars stehen jetzt auf der Nominierungsliste und denen droht der Rauswurf. Alle Infos erfahrt ihr hier.

Letzte Woche zogen die ersten Kandidat:innen in den Container ein und am Montag erschien schließlich die erste Folge der neuen Staffel von Promi Big Brother. Mit Jimi Blue Ochsenknecht, Désirée Nick und Harald Glööckler sind diesmal auch hochkarätige Stars dabei, wobei einigen nun der Rauswurf droht.



Désirée Nick wurde als erste Kandidatin nominiert

Bei Promi Big Brother ziehen auch in der 13. Staffel 15 Promis in die Show ein, wobei diesmal wieder ein beliebtes Showelement dabei ist: Es gibt nämlich wieder einen Luxusbereich, die Musterwohnung, und einen armen Bereich, den Rohbau. Dabei kommt es wie gewohnt zu diversen Spielen und Challenges, und am Ende winken der Gewinnerin oder dem Gewinner 100.000 Euro.



Doch das schafft nur der Promi, der sich bis zum Ende vor einem Rauswurf schützen kann, indem er nicht nominiert wird. Als erste wurde Désirée Nick von den Mitbewohner:innen nominiert, was auch schon bei den Fans für großen Aufruhr gesorgt hat.



Promi Big Brother: Diesen drei Promis droht der Rauswurf

Nun gesellen sich zwei weitere Promis zur Nominierungsliste. Zuerst hat sich Karina (Karina2You) selbst nominiert, um sich und der Gruppe mehr Budget für den Einkauf zu beschaffen. Da Désirée Nick als erste Person nominiert wurde, durfte sie auch noch die dritte Person nominieren und hat sich für Erik Seidl (SatansBratan) entschieden. Für diese drei Promis können jetzt die Zuschauer:innen anrufen und der Star mit den wenigsten Anrufen muss die Show verlassen.

Fans waren vor allem von Karinas selbstloser Nominierung angetan. "Karina, wir bringen dich ins Finale", schreibt eine Person auf Instagram. Ein anderer User schreibt: "Karina und Désirée müssen bleiben".



So könnt ihr Promi Big Brother schauen

Promi Big Brother läuft aktuell jeden Tag auf Sat.1 und es gibt sogar einen Livestream, den man auf Joyn Plus+ rund um die Uhr schauen kann. Die Austrahlungszeiten variieren täglich und liegen entweder bei 20:15 Uhr oder 22:15 Uhr.

