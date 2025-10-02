100.000 Euro winken auf dem Promihof: Diese Stars sind im neuen Reality-Format mit dabei

Mittlerweile gibt es Reality-Shows im deutschen Fernsehen wie Sand am Meer. Mit dem neuen Format Der Promihof verspricht RTL Zwei nun eine originelle Sendung

RTL Zwei ist mittlerweile eine erste Anlaufstelle für Realityformate. Sei es Kampf der Realitystars, Love Island oder auch Doku-Soaps wie Die Wollnys – Trash-TV-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Jetzt gesellt sich mit Der Promihof ein weiteres spannendes Format ins Repertoire des Senders.



Der Promihof: Darum geht es in der neuen Realityshow

Der Promihof zieht die Realitystars ins ländliche Polen und konfrontiert sie dort mit dem harten Bauernhofleben. "Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und ein knallhartes Regelwerk" erwarten die Promis, wie RTL Zwei in seiner Pressemeldung berichtet.



Der Promihof funktioniert wie viele andere Reality-Shows mit unzähligen Challenges, bei denen die Stars sich vor dem Rauswurf (das "Große Ausmisten") sichern können. Der Person, die sich am Ende durchsetzen kann, winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wenn Regeln gebrochen werden, verringert sich das Preisgeld. Damit schließlich auch alle Regeln auf eingehalten werden, beaufsichtigt Landwirt Nino Sifkovits das Geschehen, der auch durch Diese Ochsenknechts und Unser Hof bekannt ist.

Weitere TV-News:

Diese Stars sind auf dem Promihof dabei

Auf den Promihof trauen sich Reality-Veteranen sowie Neulinge. Diese 21 Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung in der Provinz:



Giulia Siegel

Gigi Birofio

Paco Herb

Pinar Sevim

Cosimo Citiolo

Aurelia Lamprecht

Sandra Sicora

Nadja Großmann

Jenny Graßl

Tim Kühnel

Alessandra Riili

"Thüringer Klöße"-Fritz

Chelsea "Muddern" Montgomery

Alicia King

Nina Reh

Emma Fernlund

Chris Broy

Saskia Beecks

Laura Morante

Ina Kina

Mladen "Maki" Doric

Wann es mit Der Promihof losgeht

Ab dem 15. Oktober geht es los auf dem Promihof. Die Realityshow wird dann jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL Zwei zu sehen sein. Wer sich nicht bis dahin gedulden kann, hat bereits ab dem 8. Oktober die Möglichkeit, die erste Folge vorab auf RTL+ zu schauen. Dort werden die neuesten Folgen immer eine Woche vorher ausgestrahlt.

