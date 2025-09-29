11 Jahre später haben wir endlich das Update, das wir alle von diesem Sci-Fi-Film mit Tom Cruise & Emily Blunt erwartet haben

Seit über einer Dekade warten wir auf die Fortsetzung zu dem Sci-Fi-Action-Kracher Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt in den Hauptrollen. Nun wird es ernst.

Was passiert, wenn das Konzept von Und täglich grüßt das Murmeltier auf eine Alien-Invasion trifft? Mit dieser Frage beschäftigte sich der actiongeladene Sci-Fi-Blockbuster Edge of Tomorrow, der Mai 2014 in die deutschen Kinos kam und sich seitdem in einen der beliebtesten Genre-Vertreter überhaupt verwandelt hat.

Tom Cruise und Emily Blunt müssen sich in der Verfilmung von Hiroshi Sakurazakas Light Novel All You Need Is Kill furchteinflößenden Außerirdischen entgegenstellen, die es auf den blauen Planeten abgesehen haben. Jedes Mal, wenn der von Cruise verkörperte Major William "Bill" Cage stirbt, wird die Zeit 24 Stunden zurückgesetzt.



Sci-Fi-Fortsetzung: Edge of Tomorrow 2 mit Tom Cruise & Emily Blunt geht endlich in Produktion

Diese Prämisse sorgt nicht nur für reichlich Action, sondern einen extrem kurzweiligen und unterhaltsamen Film, den man immer wieder schauen kann. Kein Wunder, dass sich Fans seit Jahren eine Fortsetzung wünschen. Trotz diverser Aussagen der Stars wurde Edge of Tomorrow 2 bisher jedoch nie mit konkretem Kinostart angekündigt.

Das könnte sich nun ändern. Ausgehend von einem neuen Bericht von Production Weekly soll der zweite Teil der Sci-Fi-Saga Ende 2026 in Produktion gehen. Es wird erwartet, dass sowohl Cruise als auch Blunt in den Hauptrollen zurückkehren. Auch Regisseur Doug Liman, der den Vorgänger inszenierte, ist wieder an Bord.

Sollten die Dreharbeiten zu Edge of Tomorrow 2 tatsächlich nächstes Jahr beginnen, könnte der Film irgendwann 2028 oder 2029 ins Kino kommen. Die Sci-Fi-Fortsetzung wäre damit einer der ersten großen Filme, die aus der frischen Partnerschaft zwischen Tom Cruise und dem Studio Warner Bros. hervorgeht.

Im Januar 2024 kündigten die beiden Parteien an, im Zuge eines großen Exklusiv-Deals neue Projekte gemeinsam umzusetzen, nachdem Cruise in den drei Dekaden zuvor überwiegend unter dem Dach von Paramount gedreht hatte. Mit Edge of Tomorrow könnten Cruise und Warner zu einem ihrer populärsten Titel zurückkehren.

Edge of Tomorrow war nicht der größte Erfolg im Kino – für Warner und Cruise ist er trotzdem sehr wertvoll

Dass es trotzdem so lange gedauert hat, liegt daran, dass Edge of Tomorrow an den Kinokassen ursprünglich kein durchschlagender Erfolg war. Bei einem Budget von 178 Millionen US-Dollar konnte der Film nur 370 Millionen US-Dollar einspielen, was hinter den Erwartungen des Studios lag. Deswegen mussten wir so lange auf Teil 2 warten.

Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass Edge of Tomorrow ein Publikumsliebling ist und im Heimkino ein langes Leben angetreten hat. Seit elf Jahren ist der Film fester Bestandteil von DVD-Regalen, Streaming-Katalogen und dem abendlichen TV-Programm. Das ergibt durchaus ein stabiles Fundament für eine Fortsetzung nach all der Zeit.

Wenn Cruise und Warner alles richtig machen, könnten sie sogar eine ganze Reihe etablieren. Nicht zuletzt steht Cruise nach dem Mission: Impossible-Finale ohne großes Franchise im Rücken da. Neben Top Gun 3 ist Edge of Tomorrow 2 aktuell eine seiner besten Optionen, um auf eine bestehende Marke auszubauen.