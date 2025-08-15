129 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Film mit Jason Statham und Riesenmonstern streamt jetzt neu bei Amazon Prime Video

Ab heute streamt das neue Hai-Abenteuer mit Jason Statham im Abonnement von Amazon Prime Video streamen. Euch erwartet ein Monster-Spektakel mit Sci-Fi-Einschlag.

Wer gerne zusieht, wie Action-Recke Jason Statham einem Riesenhai ins Gesicht schlägt, oder sich grundsätzlich für die urzeitliche Fauna unter Wasser interessiert, kann sich Meg 2: Die Tiefe vormerken. Der Monster-Film mit Science-Fiction-Einschlag startete im August 2023 in den deutschen Kinos. Ab heute tummelt er sich im Abonnement von Prime Video.

Jason Statham legt sich in Meg 2: Die Tiefe mit Haien und Menschen an

Die Handlung von Meg 2 beginnt ein paar Jahre nach dem ersten Teil Meg von 2018. Jason Statham spielt erneut Tiefseetaucher Jonas Taylor, der sich mittlerweile als Umweltaktivist verdingt und sich nebenbei um seine Ziehtochter Meiying (Shuya Sophia Cai) kümmert. Deren Onkel Jiuming (Martial-Arts-Star Wu Jing aus Wolf Warrior) erforscht die Tiefsee und ihre Bewohner mithilfe eines in Gefangenschaft lebenden Meg(alodon)s. Das ist eine urzeitliche Hai-Art, die in den Meg-Filmen weit unter der Meeresoberfläche haust.

Bei einem Tauchgang decken Jonas und Jiuming eine illegale Operation im Jagdgebiet der Megs auf und werden dabei durch Sabotage am Meeresboden festgesetzt.

Auch interessant:

Meg 2 wartet mit einem Kultregisseur auf

Zum Verständnis der Fortsetzung muss man Meg nicht gesehen haben, wichtiger ist eine grundsätzliche Toleranz für absurde Actionszenen mit gigantischen CGI-Meeresbewohnern.

Nachdem der erste Teil vom familienfreundlichen Regisseur Jon Turteltaub (Das Vermächtnis der Tempelritter) inszeniert wurde, holte man sich für die Fortsetzung eine etwas abseitigere Personalie ins Team. Meg 2 ist der erste Blockbuster von Regisseur Ben Wheatley, der zuvor mit Kill List, Sightseers - Killers on Tour und High-Rise in schwarzhumorigen Gefilden unterwegs war. Von seiner Handschrift ist in Meg 2 allerdings nicht mehr viel zu erkennen. Stattdessen lohnt sich der Film vor allem für Statham-Komplettisten und alle, die nicht genug von Urzeit-Haien bekommen können.

Statham war zuletzt in A Working Man von David Ayer zu sehen, mit dem er schon The Beekeeper gedreht hat. Letzterer wird am 22. August ebenfalls in den Katalog von Prime Video aufgenommen. Sein nächster Film heißt Mutiny, handelt von einer internationalen Verschwörung und startet 2026.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.