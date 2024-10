Quentin Tarantinos liebster Jason Statham-Film ist ein Gangster-Kracher, der direkt von ihm selbst stammen könnte

Hollywoods Regielegende Quentin Tarantino outete sich vor einiger Zeit als Jason Statham-Fan. Sein Lieblingsfilm von ihm dürfte niemanden verwundern.

Quentin Tarantino ist eine lebende Legende, bedenkt man den Kultstatus seiner Filme. Wie er verraten hat, ist er ein großer Fan von Jason Stathams Arbeit vor der Kamera. Bei Tarantinos Lieblingsfilm handelt es sich ausgerechnet um jenen Streifen, der für Stathams Karriere wegweisend wurde.

Quentin Tarantino nennt seinen Lieblingsfilm von Jason Statham – und seine Wahl macht total Sinn

Wie das Magazin Far Out berichtet, hat Kult-Regisseur Quentin Tarantino 2016 in einem Interview mit Den of Geek enthüllt, dass er ein großer Fan von Action-Star Jason Statham sei. Dabei beantwortete er auch die Frage nach seinem Lieblingsfilm:

Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich denke, es müsste ... lassen Sie mich darüber nachdenken. Es müsste Snatch sein.

Dass ein Regisseur wie Quentin Tarantino, der selbst für Filme wie Reservoir Dogs und Pulp Fiction bekannt ist, sich für Guy Ritchies Gangster-Film Snatch - Schweine und Diamanten von 2001 begeistern kann, ergibt Sinn.

Die Parallelen zwischen Snatch – Schweine und Diamanten und Tarantinos eigenen Werken sind offensichtlich. Sowohl in Reservoir Dogs – Wilde Hunde als auch Pulp Fiction gibt es mehrere, parallel laufende Handlungsstränge, die jeweils in einer kriminellen Unterwelt angesiedelt sind und sich gegen Ende des Films verbinden. Auch der lässige Ton der Filme hat eine unbestreitbare Ähnlichkeit.

So auch in Snatch – Schweine und Diamanten: Jason Statham hatte hier die Hauptrolle von Turkish inne, einem Promoter für illegale Boxwettkämpfe, dessen Assistent Tommy ihn in finanzielle Schwierigkeiten mit dem gefürchteten Gangsterboss Brick Top bringt.

Für den damals recht unbekannten Schauspieler Jason Statham war Snatch ein Erfolg, da der Film sowohl an den Kinokassen als auch bei der Kritik gut ankam und Stathams Bekanntheitsgrad erweiterte. Sein großer Durchbruch erfolgte kurze Zeit später, als er die Hauptrolle in The Transporter übernahm.

Sowohl Quentin Tarantino-Fans als auch eingefleischtes Jason Statham-Publikum spekulieren auf ein gemeinsames Filmprojekt der beiden Hollywood-Größen. Da Tarantino jedoch angekündigt hat, sich bald aus dem Filmgeschäft zurückziehen zu wollen und seine bisherigen Pläne keinen Statham beinhalten, stehen die Sterne für eine Zusammenarbeit eher schlecht.