13.000 Likes: Harry Potter-Fan ärgert sich bei Reddit über sinnlose Szene im Film und trifft damit einen Nerv

Ganze 24 Jahre nach Erscheinen sorgt Harry Potter und der Stein der Weisen noch immer für Internet-Kontroversen. In dieser Fan-Story regt sich ein Reddit-User über eine ganz bestimmte Szene auf.

Vor 24 Jahren erschien der Kinofilm Harry Potter und der Stein der Weisen und brachte ein Franchise auf die große Leinwand, das bis heute unzählige Fans begeistert. Eine neue Harry Potter-Serie ist bereits in der Mache, doch die originalen Filme sorgen bis heute für Gesprächsstoff: So auch kürzlich auf Reddit, als ein User eine Szene aufgriff, die bis heute für Unverständnis sorgt.

Diese Harry Potter-Szene sorgt für Unverständnis

Auf Reddit griff ein User eine Szene aus dem ersten Teil auf, die eigentlich kaum unschuldiger sein könnte. Sie zeigt, wie das Haus von Harrys Stiefeltern von einer riesigen Welle aus Briefen überschwemmt wird, die seine Einladung nach Hogwarts beinhalten. Der Regen aus Post sorgt bei Harry (Daniel Radcliffe) für Euphorie: Lachend greift er nach den fliegenden Umschlägen, doch beim Ersteller des Threads sorgt das für Unmut. Er beschwert sich, allerdings auf sehr gehässige Art:

Warum schnappt Pottah Briefe aus der Luft, wenn Hunderte davon auf dem Boden liegen? Ist er ein Idiot?

Auch wenn die Beleidigung unangebracht ist, ist er mit seinem Unverständnis offenbar nicht allein. In kürzester Zeit sammelte der Post über 13.000 Likes und 500 Kommentare und erntete einiges an Zustimmung. Eine der Antworten:

Die kurze Antwort lautet 'Ja', und die lange Antwort lautet 'Auf jeden Fall'.

Auch interessant:

Wieso hebt Harry Potter die Briefe nicht einfach auf? Fans geben rührende Antwort

Die Frage beschäftigt nicht nur den Ersteller des Posts. In der Kommentarsektion finden sich einige Verfechter der Meinung, dass die Szene viel mehr ein visueller Ausdruck von Harrys Euphorie über die Briefe sei. Die Szene sei lebendiger und spannender anzusehen, als wenn er sich bloß nach einem Brief bücken würde. Dabei gehen sie auch darauf ein, dass Harry in der Szene gerade einmal 11 Jahre alt ist. Ein User teilt seine rührende Sicht auf die Dinge:

Diese Szene zeigt einen 11-jährigen Jungen, der vor Freude tanzt, weil sich zum ersten Mal in seinem Leben jemand wirklich um ihn bemüht. 'Das ist für mich, das ist für mich, das auch! Sie wollen wirklich mit mir reden!' Er hat sich sein ganzes Leben lang nie gewollt gefühlt, doch jetzt tut er es.

Andere Kommentare sehen ebenfalls keinen Grund für den gehässigen Angriff und fragen sich, wer hinter dem Account steckt.

Hat Snape diesen Beitrag verfasst?

Ich habe Dracos Reddit-Account gefunden!

So geht es weiter im Harry Potter-Universum

Debatten wie diese zeigen deutlich, wie treu die Potterheads bis heute sind. Mittlerweile umfasst das Universum ganze 11 Filme, die unser Video-Team erst kürzlich im großen Harry Potter-Ranking bewertet hat. Dass Filmlogik nicht immer wichtig ist, solange die Szenen uns emotional packen, beweist diese Reddit-Diskussion perfekt. Warner Bros postete übrigens erst kürzlich einen SFX-Breakdown der Szene auf YouTube .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Weile werden sich die Harry Potter-Fans die Zeit mit derartigen Debatten vertreiben müssen. Für die neue Serie ist ein Startdatum im Jahr 2027 angesetzt – die Dreharbeiten laufen dafür aber schon auf Hochtouren.

Bis dahin gibt es alle Filme der Originalreihe bei Netflix im Streaming-Abo.

