186 Stunden (!) legendäres Anime-Meisterwerk mit unzähligen Extras: Naruto Shippuden als Collector's Edition jetzt komplett erhältlich

Die Kult-Serie Naruto Shippuden gibt es jetzt in einer aufwändigen dreiteiligen Sammel-Edition. Freut euch auf unzählige Stunden geballte Ninja-Action.

Zum 15. Jubiläum des Anime-Klassikers Naruto Shippuden könnt ihr euch die Abenteuer des blonden Ninjajungen in einer liebevollen Gesamtausgabe sichern. Da es fast unmöglich wäre, die 500 Folgen in eine Box zu packen, wurde die Collector's Edition auf drei verschiedene Boxen aufgeteilt. Part I * und Part II * sind bereits bei Amazon erhältlich, die dritte Box könnt ihr ab sofort vorbestellen. Sie erscheint am 25. Mai 2023.

Neben den eigentlichen Blu-rays lassen viele Goodies die Fan-Herzen höher schlagen. So erwarten euch noch nie zuvor verwendete Artworks. Wie von Anime-Veröffentlichungen gewohnt, hat das ganze aber auch seinen Preis. Allerdings spart ihr mit der Collector's Edition trotzdem Geld im Vergleich zu dem Kauf einzelner Staffeln auf DVD.

Naruto Shippuden Collector's Edition Part III – Das ist drin

Die dritte Box beinhaltet die letzten 9 Staffeln und damit 49 Stunden Anime-Kult. Das wiedervereinte Team 7 muss es nach den Kämpfen gegen Obito und Jubi mit Madara Uchiha aufnehmen. Folgende Extras erwarten euch:

Hardcover Artbook

Chibi-Keychain

DIN A5 Acryl-Aufsteller

2 Panorama-Poster

Storyboards

Trailer

PLAION Pictures Die Extras der dritten Naruto Shippuden-Box

Auch die ersten beiden Boxen sind vollgepackt mit Extras wie Poster, Keychain, Artbook, Storyboards und mehr. Noch sind sie bestellbar, aber wir wissen nicht wie lange, da Sammlereditionen oft schnell vergriffen sind.

Wenn ihr die Serie schon gesehen habt, aber die Filme noch nachholen wollt, dann gibt es bei Amazon die praktische Naruto Shippuden - The Movie Collection *, die alle 8 Filme auf Blu-ray enthält. Und wenn ihr ganz von vorne anfangen möchtet, dann müsst ihr beim Vorgänger Naruto starten, den es ebenfalls in einer limitierten Gesamtausgabe * gibt. Praktischerweise sind hier alle Staffeln in einer Box und ihr bekommt knapp 83 Stunden und 9 Staffeln legendäre Anime-Action. Als Extra liegen den acht Blu-ray-Boxen jeweils eine Postkarte bei, aufwändige Artbooks und Storyboards fehlen hier allerdings.

