2-Meter-Fernseher mit surrealem Preisschild bei Amazon: Ich kann nicht glauben, wie günstig dieser Godzilla-TV ist!

Ein 85-Zoll-TV zum Preis eines 65-Zoll-TVs, kann der was taugen? Ja, und wie! Ihr bekommt einen QLED-Fernseher mit Mini-LED und Premium-Ausstattung bei Amazon gerade unfassbar günstig!

Wenn ihr es Ernst mit dem Kino für zu Hause meint, dann kommt ihr um ein großes Bild nicht herum. Mit dem Hisense 85U7NQ * holt ihr euch ein besonders großes Exemplar ins Wohnzimmer. 85 Zoll sind stolze 2,16 Meter in der Bilddiagonale, womit wir uns fast schon in Beamer-Sphären bewegen.

85-Zoll TV mit Mini-LED zum Mini-Preis Deal Zu Amazon





Der Clou: Dieser 4K-TV ist nicht einfach ein Billig-Modell von der Resterampe, sondern ein als Sehr Gut bewerteter Mini-LED-Fernseher mit überzeugender Bildqualität, starker Spitzenhelligkeit und einer Ausstattung, die kaum was zu wünschen übrig lässt.



So gut ist der Giga-TV

Ihr bekommt die volle Breitseite an HDR-Formaten (mit HDR10+, Dolby Vision und Dolby Vision IQ), einen Game Mode Pro mit bis zu 240 Hz (144 Hz bei 4K) zum Zocken und sogar virtuelles Dolby Atmos für immersiven 3D Sound.

Und tatsächlich ist der Ton des Hisense-TVs ziemlich gut für einen modernen Fernseher, auch dank integriertem Subwoofer. Das hauseigene Betriebssystem VIDAA sorgt für eine flüssige Bedienung und bietet eine gute Auswahl an Apps.

Vor allem aber ist der Preis heiß. Ein guter Mini-LED-Fernseher von Sony * in derselben Größe kostet mit ca. 2.700 Euro ganze 1.200 Euro mehr als das Hisense-Gerät. Sony hat bei der Bildqualität zwar die Nase vorn, aber eben nur leicht.



Die Konkurrenz schläft nicht

Doch Hisense ist nicht der einzige Hersteller mit einem heißen TV-Eisen im Feuer. Auch TCL stellt 4K-TVs mit Mini-LED und starkem Preis-Leistungsverhältnis her. Besonders spannend finde ich den TCLQ10B *, der bei Amazon gerade nur als 75-Zoll-Variante erhältlich ist.

Der TCL-TV glänzt mit spektakulären 3.500 Nits Spitzenhelligkeit und setzt so HDR-Material gekonnt in Szene. Auch sonst ist er top ausgestattet und braucht sich hinter der Konkurrenz nicht zu verstecken. Er ist momentan nicht heruntergesetzt, aber auch der aktuelle Preis ist mehr als fair. Selten bekam man so eine tolle Bildqualität zu einem so kleinen Preis.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.