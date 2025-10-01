3,5 Stunden Fantasy-Marathon heute im TV, der komplett in den Bann zieht

Fantasy-Fans bekommen heute Abend ein schönes Doppel im Fernsehen geboten, das vor allem in seiner zweiten Hälfte mit einer faszinierenden und äußerst skurrilen Welt beeindruckt.

Familienfreundliche Fantasy, die mitunter auch einige düstere Töne anschlagen kann: Wenn ihr auf der Suche nach zwei Filmen aus dieser Richtung seid, dürfte euch das heutige TV-Programm sehr glücklich machen. Euch erwartet ein exzellentes Double-Feature, das sich aus Matilda und Lemony Snicket zusammensetzt.

Los geht der kleine Fantasy-Marathon um 20:15 Uhr auf Sat.1 mit der Fantasy-Komödie Matilda, die auf die gleichnamige Vorlage von Roald Dahl zurückgeht. Um 22:20 Uhr folgen dann die rätselhaften Ereignisse, die euch in die Welt von Lemony Snicket entführen, wo die Baudelaire-Geschwister mit Graf Olaf aneinandergeraten. Wenn ihr die Filme lieber ohne Werbung schauen wollt, könnt ihr alternativ die Streaming-Optionen zu Matilda und Lemony Snicket auschecken.

Fantasy-Marathon-Film Nr. 1: Es ist schwer, ein Kind zu sein

In Matilda lernen wir die titelgebende Protagonistin in einer furchtbaren Umgebung kennen: Die Mutter (Rhea Perlman) zockt und telefoniert den ganzen Tag. Der Vater (Danny DeVito) ist mit dem Verkauf seiner Autos beschäftigt. Die junge Matilda (Mara Wilson) ist also auf sich allein gestellt. Das merkt sie auch regelmäßig in der Schule.

Die fiese Rektorin Fräulein Knüppelkuh (Pam Ferris) verwandelt jeden Tag in die Hölle auf Erden. Immer wieder flüchtet sich Matilda in ihre Gedanken und beginnt schließlich, übersinnliche Fähigkeiten zu entwickeln, mit deren Hilfe sie es den Erwachsenen endlich heimzahlen will. Doch ganz so einfach gestaltet sich die Sache nicht.



Fantasy-Marathon-Film Nr. 2: Ein richtig fieser Verwandter

Eine ganze Spur abgründiger, aber nicht weniger fantasievoll wird es, wenn Lemony Snicket die Geschichte von Violet (Emily Browning), Klaus (Liam Aiken) und Sunny Baudelaire (Kara Hoffman und Shelby Hoffman) erzählt. Nach dem äußerst mysteriösen Tod ihrer Eltern kommen diese zu einem noch mysteriöseren Verwandten.

Bei diesem Verwandten handelt es sich um Graf Olaf (Jim Carrey), ein exzentrischer Zeitgenosse, der nur ein einziges Ziel verfolgt: Er will sich das Baudelaire-Erbe unter den Nagel reißen und leitet dafür einen absurden Plan nach dem anderen in die Wege. Er ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten und dennoch ungemein bedrohlich.

Kinder in der grausamen (Fantasy-)Welt der Erwachsenen

Sowohl Matilda als auch Lemony Snicket zeigen uns verzerrte Welten, in der unschuldige Kinderaugen immer wieder auf die tiefen Augenringe der Erwachsenen treffen. Nicht selten sind die jungen Figuren den alten in puncto Empathie und Fantasie weit überlegen – in ihren grausamen Realitäten bekommen sie allerdings nichts geschenkt.

Roald Dahls erzählerische DNA ist zu jeder Sekunde in Matilda zu erkennen. Lemony Snicket lehnt sich in die von Tim Burton geprägte Ästhetik, die dem Fantastischen stets einen unheilvollen Schatten verleiht. Beide Filme sind sehr unterhaltsam, berührend und detailverliebt gestaltet, ganz zu schweigen von ihren gut aufgelegten Stars.