3 Spiele für 111 Euro: Nintendo Switch-Highlights wie Mario Kart, Zelda, Hogwarts Legacy und viele mehr sichern

Für vier Tage gibt es bei MediaMarkt und Saturn eine tolle Multibuy-Aktion, bei der ihr drei Nintendo Switch-Spiele zum Spitzenpreis erhaltet. Dabei steht euch eine Riesenauswahl an Spielen zur Verfügung.

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es ab heute ein super Angebot für alle Nintendo Switch-Gamer:innen. Ihr könnt euch aus dem Pool an Spielen drei auswählen und zahlt nur 111 Euro. Klingt erstmal nach viel Geld, aber die Ersparnis ist groß, gerade bei Top-Titeln, die selten so weit heruntergesetzt werden.

3 Nintendo Switch Spiele für 111 Euro bei MediaMarkt Deal Zum Deal

Die Aktion bei MediaMarkt * und Saturn * läuft bis Montag, dem 29. Januar um 9 Uhr. Legt einfach drei Spiele von der Aktionsseite in den Warenkorn und der Preis wird automatisch auf 111 Euro angepasst.

Nintendo Switch: Richtig Geld sparen mit Top-Titeln

Die Aktion gilt für alle Nintendo Switch-Games, ausgenommen sind Titel, die vorbestellt werden können. Bei dem Angebot bekommt ihr ein Spiel für 37 Euro, was gerade bei Top-Titeln zu Bestpreisen führen kann. Aktuell sind zwar auch so schon einige Switch-Spiele bei MediaMarkt um ca. 15 bis 20 Prozent reduziert, liegen damit aber immer noch bei um die 50 Euro, ihr könnt also einiges sparen.

MediaMarkt uper Mario Bros. Wonder

Unter den Spielen befinden sich natürlich auch die Evergreens, wie Minecraft * und Animal Crossing *. Aus dem Mario-Universum gehören zu den aktuellen Titeln das unheimlich kreative Jump 'n' Run Super Mario Bros. Wonder * und der beliebte Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe *. Auch die Pokemon und Zelda-Reihe bringt regelmäßig neue Titel heraus, hier sind die neusten Versionen Pokemon Purpur * und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom *. Letzteres ist eines der besten Spiele 2023 und erhielt bei den Kolleg:innen von GamePro stolze 93 Punkte im Test .

Im letzten Jahr erschien das langersehnte Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy *, das ohne die Aktion bei 53 Euro liegt. Wer auf hoch spannendes Stealth-Gameplay steht, für den könnte sich Assassin's Creed - The Ezio Collection * eignen, die sogar schon drei Spiele enthält. Und wer auf FSK 18 Action steht, findet unter anderem die beliebten Games Red Dead Redemption * und GTA Trilogy Definitive Edition *.

Bei der großen Auswahl an Spielen habt ihr also die Qual der Wahl. Ein Preisvergleich zu anderen Händlern lohnt sich grundsätzlich immer, aber wenn ihr ein oder zwei Top-Titel dabei habt, sollte sich das MediaMarkt- und Saturn-Angebot schon gerechnet haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.