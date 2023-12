3 Spiele kaufen, das günstigste geschenkt: Avatar: Frontiers of Pandora und viele weitere Blockbuster-Games im Super-Weihnachts-Deal bei MediaMarkt

MediaMarkt und Saturn lassen kurz vor Weihnachten noch einmal Gamer-Herzen höher schlagen und veranstalten eine krasse Sonderaktion für das komplette Spiele-Sortiment auf PC, Playstation und Xbox.

Weihnachten steht vor der Tür und ihr sucht noch das passende Geschenk für Videospiel-affine Freunde oder Familienmitglieder? Dann solltet ihr euch unbedingt bei MediaMarkt und Saturn umschauen, denn dort läuft gerade eine riesige 3-für-2-Aktion.

Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen rund um die Rabatt-Kampagne zusammen und verraten euch, was ihr dabei beachten solltet.



3 Games zum Preis von 2: Ihr habt die freie Auswahl

Wie lange dauert die Rabattaktion? Die Aktion namens "3 Games kaufen, 2 bezahlen" läuft bei MediaMarkt * und Saturn * ab sofort und noch bis zum 19. Dezember 2023. Sie gilt für das komplette Sortiment an Spielen der Plattformen PC, Playstation 4, Playstation 5 und Xbox (Titel, die bis zum 19. Dezember 2023 noch erscheinen, eingeschlossen).



Was muss ich tun, um von dem Angebot zu profitieren? Wenn ihr drei Spiele zum Preis von zwei kaufen möchtet, müsst ihr lediglich drei Wunschtitel aus dem Games-Sortiment der Online-Händler auswählen und in euren Warenkorb legen. Dabei könnt ihr frei kombinieren und auch mehrere Plattformen untereinander mischen (zum Beispiel ein PS5- und zwei PC-Spiele).



Habt ihr die drei Titel in den Warenkorb gelegt, wird euch der Preis des günstigsten Spiels automatisch beim Kassenvorgang abgezogen. Die Lieferung erfolgt ab 59 Euro versandkostenfrei zu euch nach Hause - je nachdem, für welche Spiele ihr euch entscheidet, solltet ihr diese Summe aber problemlos erreichen.



Avatar, Call of Duty und mehr: Highlights der Aktion und was ihr sonst beachten solltet



Welche Highlights hat die 3-für-2-Aktion zu bieten? Dadurch, dass MediaMarkt und Saturn das gesamte Spielesortiment für Playstation, Xbox und PC in die Aktion einschließen, könnt ihr mal mehr, mal weniger lohnenswerte Schnäppchen abgreifen. Besonders interessant sind erst kürzlich erschienene Spieletitel und solche Games, die es bislang selten bis gar nicht reduziert gab.



Folgende Highlights für die Playstation 5 legen wir euch besonders ans Herz:

Ein echter Schnapper im Rahmen der Aktion ist Avatar: Frontiers of Pandora, das erst am 07. Dezember 2023 erscheint und damit ganz neu auf den Markt kommt. Kombiniert ihr dieses Spiel mit anderen Titeln aus der Rabattaktion, bekommt ihr das Open-World-Abenteuer besonders günstig.



Obwohl das Spiel aus dem Hause Ubisoft an die Filme von James Cameron angelehnt ist, erlebt ihr in Frontiers of Pandora eine eigenständige Geschichte. Ihr erkundet Pandora aus der Egoperspektive und setzt euch als Na'vi in der Kampagne gegen die menschlichen Eindringlinge auf eurem Heimatplaneten zur Wehr.



Was gibt es außerdem zu beachten?

Prüft vorher bei Preisvergleichsportalen, ob ihr die Spiele eurer Wahl wirklich günstig bekommt beziehungsweise, ob sich der Rabatt, den ihr im Rahmen der Aktion erhaltet, tatsächlich lohnt.



Kauft euch bevorzugt neue Spieletitel, die es bislang noch nicht oder nur in geringem Maß günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung zu kaufen gab.



Kauft Spiele, die jeweils ähnlich oder gleich viel kosten, damit ihr die maximalen 33 Prozent Rabatt kassieren könnt.



Wenn ihr maximal Geld im Rahmen der Aktion bei MediaMarkt und Saturn sparen wollt, solltet ihr folgende Tipps beachten:

Haltet ihr euch an diese Empfehlungen, steht dem ein oder anderen Weihnachtsschnäppchen auf jeden Fall nichts mehr im Weg.

