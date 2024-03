35 Prozent auf einen Mini-Beamer sparen: Dieser kleine Amazon-Bestseller liefert ein riesiges 200-Zoll Bild

Mit dem Rabattcode spart ihr ganze 66 Euro auf den kompakten Mini Beamer von WiMiUS und zahlt so nur knapp über 100 Euro. Er lässt sich überall mit hinnehmen und erzeugt eine riesige Heimkino-Leinwand von bis zu 200 Zoll.

Heimkino-Fans aufgepasst: Auf Amazon gibt es ein tolles Angebot für den Mini Beamer WiMiUS S27 *. Mit dem Code LNGLUHA8 spart ihr jetzt 35 Prozent, sodass ihr auf einen Gesamtpreis von 116 Euro kommt. Der Rabattcode ist vom 28. März bis einschließlich 31. März gültig.

Wer sein Heimkino ausbauen möchte, steht vor der Entscheidung: Fernseher oder Beamer. Beides hat seine Vor- und Nachteile, doch gerade in kleineren Räumen kann ein großer Fernseher störend wirken. Kompakte Mini Beamer haben den Vorteil deutlich preiswerter zu sein und trotz ihrer geringen Größe ein Riesenbild erzeugen zu können. Auch der WiMiUS S27 kann ein Bild von bis zu 200 Zoll an die Wand werfen und wiegt dabei nur 600 Gramm, sodass ihr ihn auch mit zu Freund:innen oder in den Urlaub nehmen könnt.

Das kann der kompakte Mini-Beamer WiMiUS S27

Mit 300 ANSI-Lumen erzeugt der Full-HD Beamer ein helles Bild mit einer Auflösung von 1080p. Da der Fuß beweglich ist, lässt sich das Gehäuse um 270 Grad neigen und kann das Bild sogar an die Decke werfen, was besonders praktisch für diejenigenunter euch ist, die Filme gerne im Bett schauen.

Amazon Mini Beamer WiMiUS S27

Dank der vertikalen Trapezkorrektur, erhaltet ihr auch bei einem hohen Neigungswinkel automatisch ein vernünftiges Bild ohne es manuell anpassen zu müssen. Durch den Zoom von 100-85% kann die Bildgröße der Wand angepasst werden, ohne den Beamer verstellen zu müssen. Für die eingebaute Lampe gibt der Hersteller eine ordentliche Lebensdauer von 100.000 Stunden an.

Filme und Games über den Mini-Beamer abspielen

Der Mini Beamer verfügt über HDMI-, USB- und eine 3.5-mm-Audioschnittstelle. Damit lassen sich Laptop, Spielekonsole, Smartphone, Streaming Stick und Chromcast direkt mit dem Beamer verbinden, um Inhalte abzuspielen.

Alternativ lässt sich WiMiUS S27 aber auch mit dem WLAN verbinden. Damit nicht nur das Bild, sondern auch der Klang gut sind, könnt ihr eure Soundbar, Bluetoothbox oder Kopfhörer per Kabel oder über Bluetooth mit dem Beamer koppeln.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.