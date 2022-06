5 Monate Zittern vorüber: Netflix verlängert Zombie-Hit doch noch um 2. Staffel

Die Horrorserie All of Us Are Dead geht offiziell weiter. Netflix bestätigte vor wenigen Stunden die Produktion der 2. Staffel. Endlich wird die größte offene Frage des Zombie-Krachers geklärt.

Anfang des Jahres startete auf Netflix die südkoreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead. Die Geschichte ist ein einer Highschool angesiedelt, in der ein gefährliches Zombie-Virus ausbricht und viele der Schüler:innen in lebende Tote verwandelt. Was folgt, ist ein unerbittlicher Überlebenskampf in den Räumen des Schulhauses.

Wie die Geschichte ausgeht – das wollte die 1. Staffel trotz zwölf überlanger Episoden (bis zu 75 Minuten Laufzeit!) nicht verraten. Beim ersten Tag der Geeked Week hat Netflix dafür enthüllt: All of Us Are Dead erhält eine 2. Staffel. Auf Twitter teilt der Streaming-Dienst ein kurzes Video und verspricht die Klärung der größten Frage.

Zombie-Hit: Netflix bestätigt All of Us Are Dead Staffel 2

Ist Lee Cheong-san (Chan-Young Yoon) noch am Leben? Wenn wir das Schicksal des Schülers erfahren wollen, wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben, als die neuen Folgen von All Of Us Are Dead zu schauen. Weitere konkrete Informationen zur 2. Staffel sind bisher jedoch rar gesät.



Wann startet All of Us Are Dead Staffel 2 bei Netflix?

Im Teaser-Video sehen wir ein riesiges Zombiemeer. Von einem Startdatum der 2. Staffel ist aber weit und breit nichts zu entdecken. Ausgehend von der ersten Runde können wir uns vermutlich darauf einstellen, dass die neuen Folgen von All of Us Are Dead irgendwann im Frühjahr 2023 bei Netflix eintreffen.

Was wollt ihr in der 2. Staffel von All Of Us Are Dead sehen?