65 Zoll LG OLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher zum neuen Tiefstpreis im Amazon-Angebot sichern

Einen großen und gut bewerteten OLED-Fernseher von LG könnt ihr euch jetzt im Angebot bei Amazon besonders günstig holen.

OLED-TVs gehören zu den besten Fernsehern am Markt, sind für gewöhnlich aber nicht ganz günstig, besonders, wenn sie groß sind. Doch mit dem LG OLED B4 in 65 Zoll bekommt ihr bei Amazon einen starken 4K-TV mit brillanter Bildqualität so günstig wie nie!* Auch MediaMarkt * und Saturn * haben aktuell diesen Preis, allerdings ein paar Tage mehr Lieferzeit.

Das bietet der LG OLED B4 mit 65 Zoll

Auch wenn es sich beim LG OLED B4 um ein Einstiegsmodell aus dem letzten Jahr handelt, verfügt der Fernseher auf 65 Zoll Bildschirmdiagonale (circa 165 Zentimeter) über eine sehr gute Bildqualität und eine Ausstattung, die sich vor teureren Geräten kaum verstecken muss:

4K/Ultra-HD-Auflösung mit hervorragenden Farben, Kontrasten und Schwarzwerten dank OLED-Panel

Support für verschiedene HDR-Formate, wie Dolby Vision oder HDR10

120 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine flüssige Darstellung

Unterstützung zahlreicher Audiocodecs, darunter Dolby Atmos und DTS:X

viele Smart-TV-Features dank LGs WebOS-Betriebssystem mit Unterstützung für verschiedene Streaming-Anbieter, Apps, Sprachsteuerung und mehr

HDMI 2.1 für die Übertragung hoher Bildraten beim 4K-Gaming nebst ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync und Nvidia G-Sync weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *











So gut ist der LG OLED B4

In über 500 Rezensionen bei Amazon * kommt das Modell mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen ziemlich gut weg. Daher ist der Fernseher auch Amazons Tipp für hoch bewertete Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die sofort versendet werden können. Auch im Fachtest bei Hifi.de gab es mit 9,1 von 10 Punkten eine sehr gute Testwertung.

Dort heißt es, dass der LG OLED B4 mit brillanten Bildern, Top-Gaming-Features und einer guten Bedienung viel fürs Geld bietet, allerdings über eine begrenzte HDR-Helligkeit verfügt. Neben der ausgezeichneten Bildqualität wurden auch die vier HDMI 2.1-Anschlüsse sowie 120 Hz und eine große App-Auswahl dank webOS hervorgehoben. Angekreidet wurden das Fehlen von HDR10+ sowie eines Kopfhörer-Ausgangs und eines Twin-Tuners.

TV-Alternative: LG OLED C4 statt B4

Wer ein noch etwas helleres und besseres Bild als beim hiesigen B4-Modell haben möchte (beispielsweise im Falle eines besonders hellen Wohnzimmers), kann sich mit dem LG OLED C4 aktuell auch die Mittelklasseversion aus der Fernseherreihe reduziert holen. Diese fällt zum gleichen Preis mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale allerdings etwas kleiner aus.

Egal für welches TV-Modell von beiden ihr euch aktuell entscheidet: Die OLED-Fernseher von LG liefern mit die beste Bildqualität am Markt und zu den aktuell besonders niedrigen Angebotspreisen kann man hier dahingehend nichts verkehrt machen.

