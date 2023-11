7 Meter Bilddiagonale für unter 200 Euro: Dieser Beamer hat sogar einen Smart-TV mit 7.000 Apps eingebaut [Anzeige]

Gegen das riesige Bild eines Beamers können die meisten Fernseher einpacken. Der Toptro X7 hat jede Menge beeindruckende Technik eingebaut und kostet im Amazon Deal gerade nur schlappe 199 Euro. So viel Heimkino fürs Geld gab's selten.

Richtiges Kinofeeling kommt erst mit einer großen Leinwand auf, da können Fernseher noch so mit ihren tollen Displays beeindrucken. Gute Beamer müssen auch nicht mehr teuer sein, im unteren Preissegment hat sich so einiges getan. Der Toptro X7 kann ein bis zu 300 Zoll (7,62 m) großes Bild an die Wand werfen und eignet sich perfekt für Streaming, Gaming und Heimkino. Für kurze Zeit bekommt ihr ihn jetzt für nur 199 Euro.

Beamer mit Smart TV-System für nur 199 Euro Deal Zum Deal

Wie kommt man auf den Preis? Aktiviert auf der Produktseite den 40-Euro-Coupon und gebt zusätzlich im Warenkorb den Aktionscode: TOPX7888 ein.

300 Zoll Bild und 7.000 Apps: Das bietet der Toptro X7

Eins sollte euch klar sein: Für diesen Preis bekommt man keinen 4K-Beamer. Der Toptro-Beamer hat eine Full-HD-Auflösung, kann aber 4K-Inhalte wiedergeben. Auf 50-300 Zoll bekommt ihr ein erstaunlich gutes Bild zu sehen. Mit 600 ANSI-Lumen ist die Helligkeit doppelt so hoch wie bei vielen Konkurrenzprodukten. Somit seid ihr nicht nur auf die Nutzung bei kompletter Dunkelheit beschränkt.

Dank des Autofokus und der automatischen Trapezkorrektur habt ihr das Bild schnurstracks eingerichtet und müsst nicht ewig an den Einstellungen herumdoktern. Mit einem geringen Projektionsverhältnis von 1,33:1 lässt sich der Beamer auch in kleineren Räumen nutzen, da der Abstand zur Leinwand relativ gering sein kann. Bei einer Bildgröße von 100 Zoll beträgt der Abstand 3 Meter.

Der Toptro X7 bietet euch vielfältige Anschlussmöglichkeiten, um eure Filme und Serien abzuspielen. Dazu gehören HDMI, USB, AV und ein Klinkenanschluss. Am entspanntesten lässt es sich aber über die pfeilschnelle, moderne WiFi-6-Verbindung streamen. Android TV ist in der Version 9.0 installiert und ermöglicht euch so den Zugriff auf über 7.000 Apps. Viele Einsteiger-Beamer haben kein Smart-TV-System eingebaut, hier glänzt der Toptro-Beamer besonders.

Mit dem Toptro X7 gibt es also jede Menge Heimkino-Spaß für schlappe 200 Euro. Um ein merkliches Upgrade zu bekommen, müsst ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.