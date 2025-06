7000 Euro Verlust bei Gefragt – Gejagt wegen falscher Aussprache: Fans regen sich auf

Bei Gefragt – Gejagt" kann schnell ein kleiner Fehler jemandem zum Verhängnis werden. Diesmal waren die Fans jedoch der Meinung, dass einem Kandidaten Unrecht getan wurde.

Wer bei Gefragt – Gejagt den Zweikampf gegen die Jägerin oder den Jäger gewinnt, darf im Finale antreten und sein Geld verteidigen. Durch den minutenlangen Bombenhagel an Fragen muss man als Kandidat aber auch ständig konzentriert sein. Daher ist es ärgerlich, wenn einem nur durch die falsche Aussprache eine richtige Antwort verloren geht.



Falsche Aussprache von Ross Antony wird Team zum Verhängnis

Am 13. Juni mussten sich die Kandidat:innen Sebastian Jacoby stellen. Nicht umsonst gilt er als einer der stärksten Jäger und verwehrte zwei Kandidat:innen den Eintritt ins Finale, womit nur das halbe Team antrat. Sie hatten 7000 Euro zu verteidigen.

Am Ende konnten sie 15 richtige Antworten erzielen. Doch nach der Kandidatenrunde musste Alexander Bommes nochmal eingreifen. Anscheinend hat einer der Kandidaten den Namen Ross Antony falsch ausgesprochen. Der Kandidat hatte den Namen nämlich englisch ausgesprochen (Ross Anthony). Das musste Bommes aufgrund der Rechtschreibung richtigstellen und dem Team wurde eine Antwort abgezogen.



Sebastian Jacoby konnte am Ende das Finale für sich entscheiden – wenn auch knapper als sonst. Mit zehn Sekunden Überhang konnte der Jäger die 14 Fragen richtig beantworten und dem Team somit die 7000 Euro abnehmen.



"Mit zweierlei Maß gemessen": Gefragt – Gejagt-Fans sind empört

Unter dem Instagram-Beitrag zur Folge macht sich heftige Kritik der Fans breit. Kritisiert wurde nicht nur die Entscheidung wegen der falschen Aussprache, sondern auch die Widersprüchlichkeit in Bezug auf den Jäger. Denn Jacoby hat im Finale auch die Antwort "Berlichingen" zu "von Berlichingen" geändert, was aber nicht abgezogen wurde. So macht ein Fan seinem Ärger Luft:



Wenn man die Aussprache des Nachnamens von Ross Antony als falsch wertet, dann hätte bei dieser kleinlichen Bewertung [...] auch die Antwort 'Berlichingen' von Herrn Jacoby als nicht korrekt gewertet werden dürfen. Die sofortige Korrektur 'von Berlichingen' ist hinfällig, da die erste Antwort zählt.



Ein weiterer Nutzer ergänzt: "Heute wurde im Finale eindeutig mit zweierlei Maß gemessen". Einige Gefragt – Gejagt-Fans vermuten auch, ob Ross Antony mit bürgerlichem Namen nicht anders geschrieben wird (Anthony). Viele Fans waren vor allem verärgert, dass Jacoby das Finale verloren hätte, wenn ihm sein Fehler angerechnet worden wäre und er 15 Antworten hätte beantworten müssen.



