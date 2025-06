"Der soll mal herkommen": Knossis Mutter ist früher auf Joko Winterscheidt losgegangen

Jens Knossalla ist mittlerweile eine etablierte Promi-Größe in Deutschland – nicht nur als Streamer. Doch vor seiner großen Karriere war er in einem Format von Joko und Klaas mit dabei, wo auch seine Mutter auffiel.

Joko und Klaas haben schon eine jahrzehntelange TV-Karriere hinter sich. Dabei war nicht jede Show ein Erfolg – manche sind sogar komplett in der Versenkung verschwunden. In einer Show war der damals noch unbekannte Jens "Knossi" Knossalla mit dabei und seine Mutter legte sich gleich mit einem der Entertainer an.



Knossi war schon früh bei Joko und Klaas zu Gast

2011 trat Knossi in der Show 17 Meter – Wie weit kannst du gehen? auf. Dort mussten Kandidat:innen innerhalb dieser 17 Meter einen bestimmten Hindernislauf bestehen. Joko und Klaas waren die damaligen Moderatoren dieser ProSieben-Show.



Während längerer Umbaupausen haben dann Joko und Klaas immer wieder versucht, das Publikum für die Stimmung anzuheizen. Dabei machten sie vor allem Witze über Knossi – zum großen Missfallen seiner anwesenden Mutter. "Passen Sie mal auf hier!", soll es aus Knossis Mutter herausgeplatzt sein.



Weitere TV-News:

"Der soll mal herkommen!": Knossis Mutter ging auf Joko los

In einem Gespräch zwischen Knossi und Klaas Heufer-Umlauf erinnern sich beide an die Situation. "Der soll mal herkommen!", polterte Knossis Mutter gegenüber Joko Winterscheidt. Knossi musste seine Mutter daraufhin beruhigen. Kein Wunder, denn die Show zog sich schließlich in die Länge. "Mutter, der darf das. Der macht nur Spaß", meinte Knossi zu seiner Mutter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Nachhinein wurde die Situation beigelegt und Joko Winterscheidt und Knossis Mutter versöhnten sich. Knossi war nach seinem Auftritt bei 17 Meter auch in weiteren Formaten von Joko & Klaas zu sehen. So war er schon bei Late Night Berlin zu Gast und hatte Gastauftritte bei Duell um die Welt und Joko & Klaas gegen ProSieben.