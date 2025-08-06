8 Jahre nach seiner Gefragt – Gejagt-Karriere: Das macht Jäger Holger Waldenberger heute

Bei Gefragt – Gejagt war Holger Waldenberger in seiner Rolle als Jäger zuletzt 2017 zu sehen. Was der Quizprofi seitdem gemacht hat, könnt ihr hier nachlesen.

Bei Gefragt – Gejagt war Holger Waldenberger einer der ersten Jäger, als die Show noch im NDR ausgestrahlt wurde. Waldenberger ist den meisten als „Der Gigant“ bekannt. Im April 2017 kündigte der Rateprofi dann überraschend im Finale der dritten ARD-Staffel an, dass er sich zurückziehen wird. Nach seinem Austritt bei Gefragt – Gejagt hat Der Gigant einen neuen Weg eingeschlagen.

Bei Gefragt – Gejagt war er Der Gigant: Das hat Holger Waldenberger gemacht

Holger Waldenberger war von 2012 bis 2017 als Jäger bei Gefragt – Gejagt und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling. Doch auch abseits der Kameras widmete er seine Freizeit dem Quizzen. Von 2009 bis 2019 vertrat er Deutschland bei der Quiz-Weltmeisterschaft. Er konnte sich immer wieder den Titel des besten Deutschen sichern. 2012 wurde er bei der Quiz-Europameisterschaft erster deutscher Europameister im Einzel.

Vom Quizzen selbst habe er aber nie leben können, wie er 2016 in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau verriet. "Bevor ich verhungere, nehme ich einen Job an. Wenn ich dann wieder für eine Weile genug habe, werfe ich mich aufs Lernen für die Quizzerei", offenbarte er damals.

2021 zog sich Waldenberger aus dem aktiven Wettkampfquiz zurück und geht seinem Beruf als freiberuflicher Übersetzer nach. Durch eine gewisse berufliche Flexibilität hat er so die Möglichkeit, seiner Leidenschaft – dem Quizzen – dennoch nachgehen.

So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie im Nachhinein in der ARD-Mediathek schauen.