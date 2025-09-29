95 Prozent bei Rotten Tomatoes: Eine der besten Serien des Jahres kennt in Deutschland noch niemand

Die Anfang 2025 auf HBO Max erschienene Krankenhaus-Serie The Pitt begeisterte sofort, Staffel 2 steht bereits in den Startlöchern. Ein deutscher Release der Serie lässt aber weiter auf sich warten.

Braucht die Welt wirklich noch eine Ärzte-Serie? Eine Frage, die wohl manchen durch den Kopf geistert, wenn sie die Genre-typischen Bilder von Krankenhausbetten, stressgeplagten Mediziner:innen und Operationssälen sehen. Im Fall von The Pitt lautet die Antwort jedoch eindeutig: Ja!

Die Serie des US-Streaming-Dienstes HBO Max startete im Januar 2025 und versetzte Kritik und Zuschauerschaft gleichermaßen in Euphorie. Bei der kommenden Emmy-Verleihung geht The Pitt mit beeindruckenden 13 Nominierungen ins Rennen, u. a. auch als beste Dramaserie. Die Webseite A Good Movie To Watch listete das Krankenhaus-Drama gar auf Platz 4 der 100 besten Serien der 2020er-Jahre. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes wurden extrem hohe 95 von 100 Prozent für fast ausschließlich positive Kritiken vergeben.

Kein Wunder also, dass The Pitt um eine 2. Staffel verlängert wurde, die bei HBO Max am 8. Januar 2026 an den Start geht. Deutsche Serien-Fans warten indes weiterhin vergeblich auf den Release von Staffel 1, denn HBO Max ist hierzulande nicht verfügbar. Doch es gibt einen Lichtstreif am Streaming-Horizont ...

Notaufnahmen-Wahnsinn in Echtzeit: Darum geht es in The Pitt

Die von R. Scott Gemmill (Emergency Room) erdachte Serie spielt in der Notaufnahme des fiktiven US-Krankenhauses Pittsburgh Trauma Medical Center, genannt "The Pitt". Die komplette erste Staffel begleitet dabei in Echtzeit die Belegschaft um den leitenden Arzt Dr. Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) während einer 15-Stunden-Schicht. Jede der 15 Episoden stellt dabei eine Stunde dieses Arbeitstages dar, ein ähnliches Konzept verfolgte beispielsweise schon der Serien-Klassiker 24.

Robby und sein Team, darunter die engagierte Krankenschwester Dana Evans (Katherine LaNasa), werden im Dienst mit einer Flut an Stresssituationen konfrontiert. Während sie nahezu pausenlos um das Leben der eingelieferten Patient:innen kämpfen, geraten sie selbst physisch und psychisch mehrfach an ihre Grenzen.

Seht hier den Trailer zu The Pitt, Staffel 1:

The Pitt - S01 Trailer (English) HD

Serien-Hype The Pitt könnte 2026 endlich in Deutschland starten

Wie schon länger bekannt ist, wird der bislang nur exklusiv im US-Raum vorhandene Streamer 2026 nämlich auch in Deutschland starten. Demzufolge ist es natürlich gut möglich, dass HBO Max bei seinem Markteintritt auch The Pitt mit im Gepäck hat.

Der genaue Launch-Termin steht zwar noch nicht fest, DWDL geht aber von den ersten Wochen des kommenden Jahres aus. Sollte das zutreffen und The Pitt tatsächlich Teil des HBO Max-Programms in Deutschland sein, könnten wir also Anfang 2026 endlich auch in den Genuss der gefeierten Serie kommen.