The Social Network 2 hat jetzt einen offiziellen Titel – aber einer der größten Stars kehrt nicht zurück

Als scharfsinnige Abbildung des gegenwärtigen Zeitgeists hinterließ The Social Network einen großen filmischen Fußabdruck. Nun verspricht Teil 2 eine Abrechnung mit Mark Zuckerberg.

David Finchers gefeierter Film The Social Network, das Drama über die Gründung von Facebook, erhält 15 Jahre später eine Fortsetzung. Neben dem Cast kristallisiert sich jetzt ein neuer Titel für das lose Sequel heraus, das bislang als The Social Network Part II gehandelt wurde.

The Social Network 2 – mit neuem Titel und neuer Besetzung

Vor drei Monaten wurde bekannt, dass The Social Network eine Fortsetzung erhält, die viele Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt ist. Die Regie übernimmt der renommierte Drehbuchautor Aaron Sorkin (The West Wing), der schon das Skript zum Vorgänger verfasste. Darüber hinaus hat Teil 2 nun laut Deadline einen offiziellen Titel erhalten: The Social Reckoning. Was übersetz soviel wie "Die soziale Abrechnung" bedeutet.



The Social Network zeichnete im Jahr 2010 die Entstehung des sozialen Netzwerks Facebook und den Aufstieg von Gründer Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) nach, wobei dessen Freund und Geschäftspartner Eduardo Saverin (Andrew Garfield) auf der Strecke blieb. Wie Garfield Deadline verriet, wird er (und folglich auch seine Figur) nicht erneut auftreten. Tatsächlich entsagte der Co-Facebook-Gründer 2009 seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft und zog nach Asien: "Eduardo hat in Singapur eine gute Zeit."

Stattdessen widmet das Sequel sich einer neuen Facebook-Geschichte: Im Jahr 2021 veröffentlichte das Wall Street Journal die Artikelreihe The Facebook Files, um mit geleakten Dokumenten zu zeigen, wie das soziale Netzwerk der Gesellschaft schadete, indem beispielsweise spaltendes Material gefördert wurde. Profit und Wachstum des Unternehmens wurde über die Problembeseitigung gestellt, was Eskalationen wie den Sturm aufs Kapitol 2021 befeuerten.

Wer spielt in The Social Reckoning Mark Zuckerberg und Co.?

Nachdem in den letzten Monaten bereits über mehrere Stars im neuen Cast spekuliert worden war, stehen folgende Schauspieler:innen nun fest für die Besetzung von The Social Reckoning:

Jeremy Strong (The Apprentice) spielt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.



(The Apprentice) spielt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Mikey Madison (Anora) verkörpert Whistleblowerin Frances Haugen.



(Anora) verkörpert Whistleblowerin Frances Haugen. Jeremy Allen White (The Bear) spielt Enthüllungsreporter Jeff Horwitz vom Wall Street Journal.



(The Bear) spielt Enthüllungsreporter Jeff Horwitz vom Wall Street Journal. Bill Burr (The King of Staten Island) ist in einer noch unbekannten Rolle dabei.

Da die Fortsetzung viele Jahre nach Teil 1 spielt, ist neben Andrew Garfield auch eine Rückkehr von Hauptdarsteller Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg unwahrscheinlich, wenn seine Rolle nun von Jeremy Strong verkörpert wird.



Wann startet The Social Reckoning?

In Deutschland hat der auf The Social Network folgende Film noch kein offizielles Startdatum herhalten. In den USA soll The Social Reckoning jedoch am 9. Oktober 2026 ins Kino kommen, also zur besten Zeit für potenzielle Oscar-Anwärter.