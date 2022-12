Ab morgen erstmals im Streaming-Abo: Der beste Actionfilm des Jahres übertrrifft ale Erwartungen und liefert 130 Minuten unfassbare Stunts

In wenigen Stunden erscheint einer der größten Blockbuster des Jahres endlich im Streaming-Abo. Die Rede ist von der phänomenalen Action-Fortsetzung Top Gun: Maverick mit Tom Cruise.

Top Gun: Maverick ist einer der Filme, von dem wir dachten, dass wir ihn niemals sehen werden. Obwohl die Fortsetzung zu Tony Scotts Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel seit Anfang der 2010er Jahre als Gerücht in Hollywood die Runde machte, dauerte es sehr lange, bis das heiß erwartete Projekt konkret wurde.



Kaum war Top Gun: Maverick im Kasten, grätschten Startterminverschiebungen und die Pandemie dazwischen. Ursprünglich sollte der von Tom Cruise angeführte Film schon im Juli 2019 in die Kinos kommen. Drei Jahre später ist es endlich geschehen. Und jetzt trifft Top Gun: Maverick auch bei Paramount+ in der Streaming-Flatrate ein.

Im Streaming-Abo: Ab morgen, dem 22. Dezember 2022, könnt ihr Top Gun: Maverick bei Paramount+ streamen.

Top Gun: Maverick bei Paramount+: Tom Cruise und die besten Actionszenen des Jahres

Viele Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 arbeitet Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) als Testpilot für die US Navy. Als er bei seinem jüngsten Testflug sämtliche Regeln bricht, wird er abkommandiert und wieder zur Elite-Flugschule Top Gun geschickt. Dort soll er die nächste Generation an Pilot:innen für eine gefährliche Mission ausbilden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun: Maverick schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die Handlung von Top Gun: Maverick gewinnt sicherlich keine Preise in puncto Originalität. Störend ist das jedoch keineswegs. Regisseur Joseph Kosinski und sein Team haben einen unglaublich mitreißenden Film geschaffen, der aus seiner einfachen Prämisse das absolute Maximum an Action und Spannung herausholt.

Besonders die Fliegerszenen gehören zu den atemberaubendsten Dingen, die es dieses Jahr auf der großen Leinwand zu sehen gab. Wir befinden uns direkt im Cockpit, kleben an den Flügeln und spüren die Wucht der Triebwerke. Top Gun: Maverick lässt uns jedes waghalsige Manöver am eigenen Leib spüren. Vermutlich gab es seit Mad Max: Fury Road keinen Actionfilm mehr, der einen so durchgerüttelt hat.

