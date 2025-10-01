Absoluter Gänsehaut-Trailer zu Netflix' nächstem großen Sci-Fi-Blockbuster: Guillermo del Toros Frankenstein hat 120 Millionen gekostet

In wenigen Wochen startet Guillermo del Toros Frankenstein-Neuverfilmung bei Netflix. Hier könnt ihr euch den langen Trailer zu abgründigen Sci-Fi-Horror-Geschichte anschauen.

Der wohl größte Fantasy-Regisseur unserer Zeit knöpft sich einen Literaturklassiker vor: Unter dem Dach von Netflix hat Guillermo del Toro in den vergangenen Jahren an einer aufwendigen Neuverfilmung von Mary Shelleys Frankenstein gearbeitet. Nachdem das Sci-Fi-Horror-Abenteuer Ende August seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert hat, kündigt sich nun der Streaming-Start an.

Aus diesem Anlass hat Netflix einen Trailer veröffentlicht, der uns einen eindrucksvollen Blick in den Film gewährt. Knapp zweieinhalb Minuten können wir in del Toros düstere Bilderwelten eintauchen und uns in den Abgründen eines unheimlichen Experiments verlieren. Gänsehautgarantie ist bei diesem Trailer sicher. Wenn der Film auch nur halb so gut ist wie der Trailer, könnte es das beste Netflix-Original des Jahres werden.

Neuer Trailer zu Guillermo del Toros Frankenstein

Frankenstein - Trailer (Deutsch) HD

Guillermo del Toro hat uns bereits Meisterwerke wie Pans Labyrinth geschenkt und das Blockbuster-Kino um epochale Kracher wie Pacific Rim bereichert. Mit Shape of Water triumphierte er bei den Oscars. Vor Frankenkstein erweckte er mit Pinocchio eine nicht weniger bekannte Geschichte zu neuem Leben – und zwar in Form eines ungemütlichen Stop-Motion-Abenteuers. Jetzt befinden wir wieder im Live-Action-Bereich.

Die offizielle Synopse zum Film lautet wie folgt:

Der Oscar-prämierte Regisseur Guillermo del Toro adaptiert mit seiner Interpretation von Frankenstein Mary Shelleys klassische Erzählung eines brillanten, aber egoistischen Wissenschaftlers, der in einem monströsen Experiment eine Kreatur zum Leben erweckt, was letztendlich zum Untergang sowohl des Schöpfers als auch seiner tragischen Schöpfung führt.

Frankenstein ist ein Herzensprojekt, das del Toro seit sehr langer Zeit begleitet. Mitunter wollte er die Geschichte sogar in zwei Filmen erzählen – einer aus der Perspektive von Victor Frankenstein und der andere aus der Perspektive von Frankensteins Monster. Nun bündelt er beide Ideen in einem Mammutwerk, das er mit beachtlichen 120 Millionen US-Dollar bei Netflix umsetzen konnte. Wir dürfen sehr gespannt sein.

Wann startet Frankenstein auf Netflix?

Bereits am 23. Oktober 2025 startet Guillermo del Toros Frankenkstein in den deutschen Kinos. Es handelt sich allerdings nur um einen limitierten Kinostart – erwartet also keine breite Abdeckung in euren lokalen Lichtspielhäusern. Zwei Wochen später trifft der Sci-Fi-Horror dann bei Netflix ein. Ab dem 7. November 2025 könnt ihr Frankenstein mit Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth und Christoph Waltz im Abo streamen.