Action-Gott Arnold Schwarzenegger sollte größtes Markenzeichen nach seinen Muskeln verlieren – und heute klingt die Forderung komplett absurd

In einem aktuellen Interview hat Arnold Schwarzenegger erzählt, dass ein Coach damals seinen starken Dialekt abtrainieren sollte. Das Resultat ist bekannt.

Neben seiner legendären Bodybuilding-Statur ist der starke österreichische Dialekt das wohl größte Markenzeichen von Action-Ikone Arnold Schwarzenegger. In einem aktuellen Interview verriet der Star, dass sein auffälliger Akzent früher aber abtrainiert werden sollte. Seiner beeindruckenden Karriere stand es schließlich nicht im Weg. Ganz im Gegenteil.

Arnold Schwarzenegger spricht über Dialekt-Training vor Action-Durchbruch

Laut Variety erzählte Arnie als Gast in der Graham Norton Show, dass er in der frühen Phase seiner Hollywood-Karriere verschiedene Trainer bzw. Coaches zur Seite gestellt bekam, um unter anderem seinen ausgeprägten Heimat-Dialekt zu verlieren:

Ich hatte einen Englischtrainer, einen Schauspieltrainer, einen Sprachtrainer und einen Akzententfernungstrainer, der inzwischen verstorben ist, aber sonst hätte ich mein Geld zurückbekommen sollen. Das Fazit ist, dass ich daran gearbeitet habe.

Im Interview sagt Schwarzenegger, dass er vor allem das T-H bei englischen Begriffen wie "three thousand", "three hundred", "thirty-three" und "one-third" ständig wiederholen sollte. Der Action-Star sprach auch darüber, dass damals niemand an seinen Hollywood-Durchbruch glaubte, so lange er den österreichischen Dialekt nicht verlieren würde:



Das Witzige war, was die Hollywood-Produzenten, die Regisseure und alle Genies gesagt haben, das sei ein Hindernis für mich, ein Hauptdarsteller zu werden, während es eine Bereicherung geworden ist.

Arnold Schwarzenegger gibt Tipps für ein erfolgreicheres Leben

Heutzutage kann der Action-Star auf eine Hollywood-Karriere zurückblicken, die ihm gerade auch wegen des markanten Dialekts geglückt ist. Sieben simple Regeln, um das eigene Leben erfolgreicher zu gestalten, verrät Schwarzenegger in seinem neuen Buch, das ihr bei Amazon bekommt. *

Einen detaillierten Einblick in den Werdegang von Arnie bietet auch die dreiteilige Doku Arnold, die ihr im Netflix-Abo streamen könnt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.