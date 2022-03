Actiongeladene Sci-Fi-Serie von DC: Explosiver Trailer schickt Marvel-Star in einen dystopischen Bandenkrieg

Die DC-Comicverfilmung DMZ verspricht dystopische Science-Fiction und explosive Action. Hier könnt ihr den ersten Trailer zum Serien-Highlight mit Marvel-Star Rosario Dawson schauen.

Für Science-Fiction-Fans gibt es neben Star Trek: Picard, Halo und Upload im März noch ein weiteres Serien-Highlight zu entdecken: DMZ basiert auf der beliebten Comicreihe aus dem Hause DC. Die knackige vier Folgen kurze Action-Serie führt Marvel-Star Rosario Dawson in das zerstörte und von brutaler Ganggewalt gezeichnete New York der Zukunft. Erste Einblicke liefert der nun veröffentlichte erste Trailer.

Schaut euch den Trailer zum Serien-Highlight DMZ an:

DMZ - S01 Trailer (English) HD

Brutale Gangkriege im dystopischen New York: Das erwartet euch in DMZ

In der nahen Zukunft tobt in Amerika der Zweite Bürgerkrieg, in dem sich die Vereinigten Staaten von Amerika und die Freien Staaten von Amerika gegenseitig bekämpfen. Im Zuge dessen wird das zerstörte Manhattan zu einer Entmilitarisierten Zone, der DMZ, erklärt und damit vom Rest der USA abgeschottet.

Die Ärztin Alma Ortega (Rosario Dawson) begibt sich in die DMZ, um nach ihrem seit Kriegsausbruch und der Evakuierung New Yorks verschwundenen Sohn zu suchen. Hier muss sich Alma gegen brutale Gangs, Milizen, Demagogen und Kriegsherren behaupten, die alle um die Vorherrschaft in diesem gesetzlosen Niemandsland kämpfen.

Sci-Fi-Action: Wann startet die DC-Serie DMZ in Deutschland?

In den USA startet DMZ bereits am 17. März 2022 mit allen vier Episoden beim Streamingdiest HBO Max. Wann die u.a. von Ava DuVernay inszenierte Serie in Deutschland zu sehen ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Obwohl DMZ auf einem DC-Comic basiert, hat die Geschichte keinerlei Berührungspunkte mit der DC-Superheldenwelt rund um Superman und Batman. Dafür gibt's aber im Trailer einen kleinen Verweis auf die Comic-Herkunft in Form eines Batman-Kinderkostüms zu entdecken.

