Fünf Jahre, bevor er mit Reacher zum Star wurde, führte Alan Ritchson bereits eine andere Action-Serie an. Der blutige Sci-Fi-Wahnsinn kam jedoch nicht über eine Staffel hinaus.

Mit Reacher hat Hauptdarsteller Alan Ritchson voll ins Schwarze getroffen: So ist die Serie einer der größten Hits von Amazon, dessen Zukunft ziemlich rosig aussieht, und auch Ritchson selbst wurde dank des Erfolgs zu einem gefragten Action-Star. Doch der hünenhafte Schauspieler lernte auch schon die Schattenseite der Unterhaltungsindustrie kennen.

2017 – also fünf Jahre vor dem Start von Reacher – feierte nämlich eine andere Serie mit Ritchson in der Hauptrolle Premiere, an die sich heute kaum noch jemand erinnern kann: Blood Drive machte ihrem Titel alle Ehre und erwies sich als hemmungslos unterhaltsame Mischung aus Sci-Fi, Action, Horror und Exploitation. Dennoch war nach nur einer Staffel mit insgesamt 13 Folgen leider schon Schluss für den wilden Genre-Mix.

Grindhouse-Hommage mit Alan Ritchson: Darum geht es in Blood Drive

Blood Drive spielt im Los Angeles einer dystopischen alternativen Zukunft, in der Trinkwasser zum Luxusgut und Benzin unbezahlbar geworden ist. Durch diese gefährliche Welt aus Gewalt, Verrohung und Wahnsinn kämpft sich Protagonist Arthur Bailey (Ritchson), der letzte rechtschaffene Cop der Stadt. Als er in die Fänge einer zwielichtigen Organisation gerät, wird er zur Teilnahme an einem mörderischen Autorennen quer durch die USA gezwungen.

An seine Seite wird ihm Grace d’Argento gestellt, eine ebenso skrupellose wie geheimnisvolle Rennfahrerin. Der Clou des makabren Wettbewerbs: Die Motoren laufen ausschließlich mit menschlichem Blut! Zwischen Kannibalen, Mutanten und bizarren Gestalten wird die Fahrt zum blutigen Überlebenskampf.

Neben Ritchson, der schon damals trotz seines noch bevorstehenden Durchbruchs wohl das bekannteste Gesicht im Blood Drive-Cast war, gehörten außerdem noch Christina Ochoa (Animal Kingdom), Colin Cunningham (Falling Skies), Marama Corlett (Sick Note) und Thomas Dominique (The Devil's Hour) zur Hauptbesetzung der Serie.

Schöpfer James Roland und Showrunner John Hlavin frönten in Blood Drive ihrer zügellosen Lust an der filmischen Geschmacklosigkeit. Die Serie nahm sich selbst keinen Augenblick zu ernst und machte Gewalt, Sex, Splatter und absurde Einfälle zum Programm. Statt auf Hochglanz-Action setzten die Macher auf schmutzige Exploitation-Ästhetik, überzeichnete Figuren, schwarzen Humor und eine gehörige Portion Wahnwitz.

Am treffendsten lässt sich das als Grindhouse-Kino im Serienformat beschreiben: eine Liebeserklärung an jene reißerischen B-Movies der 1970er-Jahre, die mit möglichst wenig Budget und möglichst viel Blut um Aufmerksamkeit buhlten. Nochmal anders ausgedrückt könnte man sagen, dass Blood Drive wie eine Tarantino-Version von The Fast and the Furious und Mad Max daherkommt.

Schnelles Aus trotz guter Kritiken: Kaum jemand wollte Blood Drive sehen

Die im südafrikanischen Kapstadt gedrehte Serie wurde nach ihrem Erscheinen im Juni 2017 überwiegend positiv aufgenommen. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes kommt Blood Drive sogar auf einen starken durchschnittlichen Bewertungs-Score von 80 Prozent bei Kritiker:innen bzw. 86 Prozent beim Publikum.

Doch das Schicksal meinte es dennoch nicht gut mit der Serie. Bereits während der Dreharbeiten gab es Differenzen zwischen Ritchson und Showrunner Hlavin, wie Collider berichtet. Zudem kam es schon kurz nach Ausstrahlungsbeginn zu einem massiven Einbruch der Einschaltquoten, weshalb der verantwortliche Sender Syfy die Reißleine zog und laut Deadline am Tag des Staffelfinales die Absetzung von Blood Drive verkündete.

Somit mussten Fans der postapokalyptischen Sci-Fi-Action deren viel zu frühes Ende hinnehmen und wurden darüber hinaus mit einem fiesen Cliffhanger zurückgelassen. Aber immerhin konnte Ritchson in der kurzlebigen Serie erste Erfahrungen als Hauptdarsteller machen, die ihm heute als Titelheld von Reacher sicher zugutekommen.

Blood Drive gibt es aktuell bei Amazon Prime Video und MagentaTV zum Kaufen.