Alles was zählt-Vorschau heute: Imani kommt hinter Johannes' Geheimnis

Imani setzt bei Alles was zählt alles daran, Johannes rauszuwerfen. Dabei kommt sie jetzt hinter ein Geheimnis, das sie gegen ihn verwenden kann.

Imani (Féréba Koné) ist sich bei Alles was zählt sicher, dass Dr. Hagedorn (Maximilian Schneider) ihren Chefposten haben will. Als er sich ihren Anweisungen widersetzt, mahnt sie ihn ab. Diese Abmahnung nutzt er gegen sie und unterstellt ihr Machtmissbrauch, da sie mit seiner angeblichen Abfuhr nicht klargekommen sei. Für Imani noch ein Grund, ihn so schnell wie möglich loszuwerden. In seinem Lebenslauf entdeckt Imani eine Lücke und geht dem nach. Was sie herausfindet, wird sie schocken.

Alles was zählt: Imani hat gegen Johannes etwas in der Hand

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4680 vom 17. April

Imani hat Johannes‘ alte Chefin ausfindig gemacht. Ein erstes Gespräch über einen Video-Call verläuft leider unglücklich, denn Dr. Philippa Herbst bekam plötzlich Angst und legte auf.

Doch Imani lässt nicht locker. Mithilfe von Leyla findet sie heraus, dass Dr. Herbst in Bochum gerade auf einem Kongress ist. Der Gedanke, dass sie direkt um die Ecke ist, lässt Imani nicht los und sie beschließt mit ihrer Freundin hinzufahren. Vor Ort überrascht sie die perplexe Ärztin, die Imani und Leyla erneut abwimmeln will. Doch Imani schafft es, sie zu einem Gespräch zu überzeugen.

Sie erzählt ihr die gesamte Geschichte, was Johannes Imani bis dahin angetan hat und wie er versucht, an ihren Job heranzukommen. Dadurch schafft sie es, dass sich auch Philippa öffnet und erzählt: "Er hat mir einen fehlerhaften Befund untergeschoben." Nach einem Autounfall sei ein Patient eingeliefert worden und Dr. Hagedorn habe die Erstuntersuchung übernommen, dabei aber eine innere Blutung übersehen. Der Patient konnte durch eine Not-OP gerettet werden, doch der Schaden war angerichtet. Zu ihrem Entsetzen stand ihr eigener Name auf dem Befund der Erstuntersuchung. Bei einer internen Untersuchung sagte eine Schwester aus, dass Dr. Herbst die Untersuchung durchgeführt hatte. Johannes muss sie auf seine Seite gezogen haben.

Dr. Herbst sei so unter Druck gesetzt worden, dass sie ein Schuldeingeständnis unterschrieben hat. Sie habe monatelang nicht mehr arbeiten können, weil es ihr so schlecht ging.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.