Amazon-Hammer für LOL-Fans: Endlich konkrete Infos zur neuen Serie mit Bastian Pastewka und Anke Engelke

In der Amazon-Serie LOL: Last One Laughing waren sie zuletzt vor der Kamera zu sehen. Nun drehen Bastian Pastewka und Anke Engelke ihre erste gemeinsame fiktionale Serie.

Zwei der größten Comedy-Legenden Deutschlands haben sich für eine neue Amazon-Serie zusammengeschlossen: Nachdem Bastian Pastewka und Anke Engelke zuletzt in der 2. Staffel von LOL: Last One Laughing gegeneinander angetreten sind, stehen sie nun in einem fiktionalen Format vor der Kamera. Arbeitstitel: Never Ever.

Never Ever bei Amazon Prime: Bastian Pastewka und Anke Engelke in neuer Comedy-Serie

Never Ever verspricht, ein wilder Ritt zu werden. Die Serie soll sich wie eine Coming-of-Age-Geschichte anfühlen. Im Mittelpunkt befinden sich jedoch keine jungen Menschen, die tatsächlich erwachsen werden, sondern zwei erwachsene Kleinstädter, die sich in einer Lebenskrise wiederfinden. Gespielt werden sie von Pastewka und Engelke.

Amazon beschreibt die Serie in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung wie folgt:

[Die Geschichte dreht sich] um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End.

Anlässlich des Drehstarts wurde ein Bild geteilt, das Pastewka und Engelke hinter den Kulissen der Serie zeigt.

Zur Entstehungsgeschichte des Projekts sagt Engelke:

Unsere erste Zusammenarbeit liegt jetzt 27 Jahre zurück und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen. Nach gemeinsamen Wochenshow-Sketchen, Begegnungen in Pastewka und den Shows von Wolfgang & Anneliese mussten Bastian und ich uns entscheiden für den perfekten Next-Level-Move: freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie! Ich freue mich wie verrückt!“

Neben Pastewka und Engelke gehören u.a. Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic und Peter Jordan zum Cast der Serie. Weitere Rollen werden von Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina übernommen.

Wann startet Never Ever bei Amazon Prime?

Die 1. Staffel von Never Ever umfasst insgesamt acht Episoden mit einer jeweiligen Lauflänge von 30 Minuten. Gedreht wird aktuell in Marburg und Köln. Das bedeutet, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis die Serie bei Amazon Prime erscheint. Als grobes Startfenster wird in der Pressemitteilung wird 2024 genannt.

