Amazon-Hit The 50 enthüllt Cast der 2. Staffel: Alle 50 Teilnehmer:innen im Überblick

Amazon Prime kann auch Reality-TV: Das haben sie mit ihrem Hit-Format The 50 bereits beweisen. Jetzt wurde der Cast für die zweite Staffel verraten. Wir zeigen sie euch alle.

The 50 ist ein Reality-Experiment der Superlative. 50 der beliebtesten Realitystars Deutschlands treten gegeneinander an, um herauszufinden, wer das Zeug dazu hat, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Jetzt wurden die ersten Infos über die zweite Staffel verraten - und einige bekannte Gesichter sind wieder mit dabei.

Worum geht es im Amazon-Hit The 50?

In der Show treten 50 Realitystars in einem Schloss gegeneinander an, um einen Jackpot zu erspielen. Das Geld ist allerdings nicht für sie selbst – sondern wird stellvertretend für einen ihrer Fans erspielt. Die Gewinnsumme startet bei 50.000 Euro – doch durch die eigene Leistung kann sich dieser Betrag ständig verändern. Nur wer sich gut anstellt, kann also richtig viel absahnen. Die Gewinner:innen der jeweiligen Spiele dürfen darüber entscheiden, wer das Schloss verlassen muss – Drama und Zickenkrieg ist also vorprogrammiert.

Hochkarätig besetzt: Diese 50 Realitystars sind bei The 50 dabei

Kader Loth

Isi Atli

Aleks Petrovic

Christina Dimitriou

Verena Kerth

Micaela Schäfer

Gina-Lisa Lohfink

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Sandra Sicora

Paulina Ljubas

Flocke

Patrick Romer

Xander Stephinger

Yeliz Koc

Iris Klein

Georgina Fleur

Ennesto Montè

Jenny Elvers

Cosimo Citiolo

Nathalie Gaus

Raffa Plastic

Claudia Obert

Zoe Saip

Micha Schüler

Kevin Schäfer

Christin Okpara

Marco Cerullo

Christina Graß

Staffel 1-Titelverteidiger Paco Herb

Tara Tabitha

Laura Morante

Nikola Glumac

Lukas Baltruschat

Melody Haase

Sam Dylan

Cecilia Asoro

Ariel

Dennis Lodi

Yasin Mohamed

Jürgen Milski

Silva González

Dilara Kruse

Oliver Sanne

Brenda Patea

Milo Moiré

Marco Strecker

Christo

Ryan Wöhrl

Laura Lettgen

Hier gibt es alle Kandidat:innen im Schnelldurchlauf zu sehen:

Wann startet die zweite Staffel von The 50?

Die erste Staffel erschien im März 2024, deswegen vermuten Fans, dass es im Frühjahr 2025 weitergeht. Noch hat Amazon Prime aber keine genaueren Details zu Veröffentlichung und Sendeterminen genannt.