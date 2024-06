Amazon Prime Day 2024: Beliebte Brettspiele zu Fallout, Star Wars und Harry Potter werden im Angebot erwartet

Am Amazon Prime Day werden auch für Brettspiele-Fans jede Menge Angebote erwartet. Wir geben euch einen Überblick über beliebte Brettspiele zu Film- und Serienhits, sowie den Nominierten zum Spiel des Jahres 2024.

Vermutlich im Juli könnte der Amazon Prime Day dieses Jahr stattfinden. Das wäre dann das 10-jährige Jubiläum, was zusätzliche Rabatte bedeuten könnte. Neben Soundbars, mit denen ihr euer Heimkino ausbauen könnt, wird es auch wieder jede Menge Brettspiele im Angebot geben. Diese Familienspiele und Strategie-Hits solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten



Brettspiele zu den Serienhits Fallout und Stranger Things

Einer der größten Serienhits in diesem Jahr war die Amazon Prime Serie Fallout. Neben zahlreichen Videogames gibt es auch eine Auswahl an Brettspielen wie das umfangreiche Strategiespiel Fallout * von Fantasy Flight Games. Hier werdet ihr mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert und müsst die für euch richtige Strategie entwickeln. Verfolgt ihr strikt die Hauptaufgabe im Ödland oder verliert ihr euch in zahlreichen Nebenquests?

Ein weiteres Brettspiel aus der postnuklearen Welt ist Fallout Shelter *, das sich mit dem Leben im Bunker befasst. Hier müsst ihr versuchen in eurer Position aufzusteigen, an Einfluss zu gewinnen und die Ressourcen klug zu verwalten.

Ein älterer Serienhit aus dem Hause Netflix ist Stranger Things, bei dem die Fans sehnsüchtig auf die nächste Staffel warten. Die wird es wohl erst 2025 geben, doch mit dem Brettspiel Stranger Things - Schattenwel t* könnt ihr euch die Zeit vertreiben und in die Handlung der ersten und zweiten Staffel eintauchen.

Dauerbrenner: Beliebte Fantasy- und Sci-Fi-Spiele zum Prime Day

Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars gehören zu den größten Franchisen aller Zeiten und bieten auch eine Riesenauswahl an Brettspielen. Am Prime Day sollte wieder der ein oder andere Hit reduziert sein. Zu den Bestsellern gehört das kooperative Spiel Harry Potter - Kampf um Hogwarts *, das hoffentlich bis Juli wieder auf Lager sein wird. Aber auch das Familienspiel Ein Jahr in Hogwarts * bietet ein bis acht Spieler:innen spannende Partien, bei denen ihr Länge und Schwierigkeit auswählen könnt.

Fantastisch geht es weiter mit Herr der Ringe und dem kooperativen Adventure Book Game *, welches schon jetzt um 44 Prozent reduziert ist. Spannende Abenteuer im Weltraum erlebt ihr mit dem kooperativen Expertenspiel Star Wars: Outer Rim *. In ca. 120 Minuten langen Partien versucht ihr der oder die berühmteste Gesetzlose in der Galaxis zu werden.

Spiel des Jahres 2024 bei den Amazon Prime Days

Beim letzten großen Amazon Event, den Oster-Angeboten, war das Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik * um 42 Prozent reduziert und könnte auch im Juli wieder im Angebot sein. Womöglich wird auch das zukünftige Spiel des Jahres 2024 bei den Prime Days vertreten sein. Die Bekanntgabe ist am 21. Juli, könnte also nach dem Amazon-Event stattfinden, das traditionell dienstags und mittwochs in der Mitte des Monats erfolgen. Nominiert für das Spiel des Jahres sind folgende drei Spiele.

Auf den Wegen von Darwin * ist ein Familienspiel, bei dem ihr Charles Darwin dabei helfen müsst, sein Buch "Über die Entstehung der Arten" zu schreiben. Vom Land geht es zu Wasser mit dem Legespiel Captain Flip *. Hier müsst ihr eine Piratencrew für euren nächsten Raubzug anheuern, indem ihr Figurenplättchen mit unterschiedlichen Auswirkungen zieht. Im dritten nominierten Spiel Sky Team geht es in die Lüfte, wo ihr ein Flugzeug sicher landen müsst. Da es erst im dritten Quartal erscheint, wird es bei den Prime Days nicht vertreten sein.

Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2024

Wann genau der Amazon Prime Day 2024 startet, ist noch nicht bekannt, doch wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Auch während des Shopping-Events bekommt ihr von uns einen Überblick über spannende Angebote.

