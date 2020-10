Amazon Prime Day 2020: Die Schnäppchentage sind auch für Filmfans interessant

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür. Wir hoffen auf coole Film- und Serienangebote. Erfahrt hier alles, was ihr über das Shopping-Event wissen müsst.

Der Amazon Prime Day hat sich vielerorts zum Shopping-Event des Tages gemausert. An zwei aufeinander folgenden Tagen schießt der Online-Händler aus Seattle unzählige Angebote raus. Dieses Jahr wird auch Moviepilot den Prime Day begleiten, allerdings mit einem klaren Fokus auf Filme, Serien, Tech und Merchandise.

Wir sortieren die coolsten Angebote für euch vor. Ihr hofft auf ein vergünstigtes Harry Potter-Monopoly, das ihr zu Weihnachten verschenken könnt? Wir behalten das für euch im Auge.

Wie kann ich beim Amazon Prime Day mitmachen?

Wichtig ist, bevor es losgeht: Ihr könnt nur "teilnehmen" am Prime Day, wenn ihr ein aktives Amazon Prime-Abo habt. Solltet ihr noch nicht über ein solches verfügen und wollt trotzdem mitshoppen, könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Probe-Abo abschließen *. Der Testzeitraum dauert 30 Tage. Wenn ihr noch studiert, könnt ihr Amazon 6 Monate testen *.

Wann findet der Amazon Prime Day statt?

In der Nacht von Montag auf Dienstag 00:00 Uhr gehen die ersten Angebote online. Schluss ist am Mittwoch darauf um 23:59 Uhr - knapp 48 Stunden darf also geshoppt werden. Normalerweise findet der Shopping-Run im Juli statt, dieses Jahr wurde der Termin verschoben. Schon jetzt sind einige Pre-Deals online *.

Was ist der Prime Day und wie funktioniert er?

Die Prime Day-Schnäppchen unterteilen sich in 2 Segmente.

Blitzangebote : Sie sind nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar und richten natürlich vor allem an Interessierte, die den Prime Day ganz genau beobachten.

: Sie sind nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar und richten natürlich vor allem an Interessierte, die den Prime Day ganz genau beobachten. Tagesangebote: Sie sind für 24 Stunden verfügbar. Wie immer gilt bei solchen Angeboten: Nur solange der Vorrat reicht.

Weihnachtsgeschenke beim Prime Day: Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones

Am beliebtesten sind beim Prime Day natürlich die Tech-Angebote. Besonders gut verkaufen sich meist die Amazon Eigenmarken: Fire TV Stick sowie Alexa- und Echo-Produkte.

Wir hoffen aber vor allem, coole und günstige DVD- und Blu-ray-Boxen für euch zu finden. Oder hochwertigen Merch zu Game of Thrones usw., den ihr zu Weihnachten verschenken könnt. Darüber hinaus werden wir euch die besonders guten Tech-Angebote vorstellen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Macht ihr beim Prime Day mit? Wofür nutzt ihr ihn besonders gerne?