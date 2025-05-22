Neu bei Amazon Prime: Extrem berührender Geheimtipp, der auf einer wahren Geschichte basiert

Unser heutiger Geheimtipp bei Amazon Prime kommt ausnahmsweise nicht aus dem Genre-Bereich. Keine Raumschiffe, keine magischen Schwerter. Dafür aber eine berührende, wahre Geschichte.

Film-Helden:innen sind oft etwas anders. Meist bedeutet das, dass sie nicht ins System passen wollen. Sie sind rebellisch, haben außergewöhnliche Hobbys oder der Abschlussball ist eben nicht das höchste aller Gefühle für sie. Doch was ist, wenn jemand eigentlich unbedingt dazupassen möchte, es aber einfach nicht kann?

Dann gilt es für unseren Helden – in diesem Fall ein 10-Jähriger mit besonderer Liebe zur Astrophysik und neuem Interesse am Fußball – auf ganz neue Weise über sich hinauszuwachsen. Etwas, das täglich im wahren Leben so passiert, wie auch in der Geschichte, auf der unser Tipp Wochenendrebellen basiert.

Den könnt ihr ab jetzt bei Amazon Prime streamen.

Jetzt bei Amazon Prime: Ein Vater beginnt mit seinem autistischen Sohn eine ganz besondere Suche

Jason (Cecilio Andresen) ist anders. Als Kleinkind wurde bei ihm Asperger-Autismus festgestellt. Seither arbeitet seine Familie, vor allem seine Mutter Fatime (Aylin Tezel), auf Hochtouren, um ihm ein möglichst stressfreies, schönes Leben zu ermöglichen. Papa Mirco (Florian David Fitz) ist dagegen ständig für die Arbeit auf Achse, um dem Alltag aus dem Weg zu gehen.

Leider eckt Jason in der Schule ständig an. Er wird gehänselt und rastet immer wieder aus, wenn alles zu viel wird. Irgendwann beruft die Direktorin die Eltern ein. Jason müsse lernen, sich anzupassen, heißt es, oder er müsse auf eine Sonderschule wechseln. Da liefert ausgerechnet die Frage einer Mitschülerin einen Lösungsansatz für das Problem.

Sie will wissen, was Jasons Lieblingsfußballverein ist. Jason hat aber keinen. Und welcher wirklich der beste für ihn ist, kann er nur herausfinden, indem er alle Profivereine Deutschlands spielen sieht. Mirco und er versprechen sich: Jason versucht, in der Schule ruhig zu bleiben. Dafür fährt Papa mit ihm jedes Wochenende in ein neues Stadion. So beginnt eine außergewöhnliche Reise, bei der beide über sich hinauswachsen müssen.

Wochenendrebellen schafft es, ein unglaublich schwieriges Thema für alle zugänglich zu machen

Der echte Jason und sein Vater reisen noch heute gemeinsam. Wochenendrebellen ist ein wunderschönes, kleines Alltagsmärchen über dieses Erlebnis. Aber auch übers Elternsein, übers Partnersein, übers Familiesein – und übers Anderssein. Doch wie ein gutes Märchen überzieht er nicht alles mit süßem Zucker und Kitsch, sondern zeigt auch die bitteren Schattenseiten des Lebens außerhalb der Norm.

Ebendieses Leben ist zwar wundersam und besonders, aber auch anstrengend und kräftezehrend. Kein Elternteil, kein:e Verwandte:r ist perfekt oder ein:e Heilige:r. Niemandes Kraft reicht immer für alle Herausforderungen. Wie auch? Die Gesellschaft ist nicht gemacht für jemanden wie Jason. Sie ist laut, anstrengend, und respektiert erstaunlich selten persönliche Grenzen.

Wochenendrebellen zeigt aber eindrucksvoll, dass ein liebevolles Umfeld, Verständnis und Geduld eine Brücke bauen können, ein Schutzraum werden können, den jeder Mensch verdient hat. Der Film gibt vielleicht keine allgemeingültigen Antworten, aber er gibt Einblicke. Einblicke, die auch bei Außenstehenden Verständnis und Empathie wecken können. Und allein dafür sollte man ihn einmal gesehen haben.

Wer Wochenendrebellen im Kino verpasst hat, kann diesen wunderschönen Geheimtipp ab heute bei Amazon Prime im Streaming-Abo nachholen.