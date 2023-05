Amazons bester Streaming-Stick jetzt richtig günstig: Macht euren 4K-Fernseher noch smarter mit dem Fire TV Stick 4K Max

Aktuell könnt ihr euch Amazons bisher leistungsfähigsten Streaming-Stick in Form des Fire TV Stick 4K Max günstig sichern und so auch bestehende Smart-TVs weiter verbessern.

Die meisten Fernseher kommen heutzutage mit Smart-TV-Funktionen in Form von verschiedenen Streaming-Diensten und Apps daher, doch je nach Hersteller kann das Angebot sehr begrenzt sein. Mit Amazons Fire TV Stick 4K Max könnt ihr euch viele weitere Dienste dazu holen und auch Sprachsteuerung mit Alexa nachrüsten.



Den bisher leistungsfähigsten Streaming-Stick von Amazon gibt es aktuell vergünstigt im Angebot für 44,99 Euro statt 74,99 Euro * unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Zudem ist auch der Fire TV Stick 4K ohne Max für 34,99 Euro statt 69,99 Euro * UVP aktuell günstiger, der leistungstechnisch etwas langsamer agiert und ohne WiFi 6 daherkommt.

Fire TV Stick 4K Max günstig bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet Amazons Fire TV Stick 4K Max



Amazons Fire TV Sticks liefern euch über 5.000 Apps für Filme, Serien, Spiele, Musik und Co. Der 4K Max verspricht dabei 40 Prozent mehr Leistung als das Standardmodell, mit schneller startenden Apps und reibungsloser Navigation. Zudem gibt es mit Wi-Fi-6-Unterstützung noch bessere WLAN-Übertragung bei unterstützten Geräten.

Neben der Auflösung in 4K Ultra HD ist auch Unterstützung für die wichtigen Bildformate Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie Dolby Atmos-Audio mit an Bord. Abseits von Netflix, YouTube, Prime Video, WOW, Disney+ und vielen weiteren Diensten lässt sich auch Live- und Free-TV empfangen, wobei für manche Services natürlich weiterhin zusätzliche Gebühren anfallen.

Die Sprachfernbedienung bietet dank Alexa auch Smart-Home-Features und ermöglicht ansonsten das Suchen, Starten und Steuern von Inhalten per Stimme. Zudem verfügt sie über voreingestellte Tasten für bevorzugte Apps und kann auch andere Geräte an- und ausschalten sowie deren Lautstärke einstellen.



Amazon Fire TV Stick 4K Max

Mit 4,7 von 5 Sternen in über 30.000 Rezensionen ist der Fire TV Stick 4K Max ein echter Bestseller bei Amazon und wird auch als Upgrade empfohlen. Was ihr damit diesen Monat so alles Sehenswertes streamen könnt, zeigen wir euch bei den 115 besten neuen Serienstarts im Mai 2023 auf Netflix, Amazon und Co.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.