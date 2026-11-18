Mit Blade Runner 2099 kehren wir in die von Menschen und Replikanten besiedelte Sci-Fi-Welt zurück, in der sich einiges getan hat. Cyberpunk-Experte Mario Giglio verrät euch, wie die neue Amazon-Serie sich schlägt.

Als jemand, der den Hype um Denis Villeneuves Blade Runner-Fortsetzung nie ganz nachvollziehen konnte, war ich mehr als bereit für einen frischen Ansatz. Eine Miniserie, die nicht so leer aussieht wie die viel zu aufgeräumte Sci-Fi-Welt aus 2049 und eine spannende Cast-Spitze vorzuweisen hat, klang genau danach, was der Cyber-Doc verschrieben hatte. Doch nach der Hälfte der neuen Amazon-Produktion war ich schon wieder bereit, mich aus Blade Runner 2099 auszuloggen.

Blade Runner 2099 dreht den Spieß des legendären Sci-Fi-Klassikers um

In Blade Runner 2099 haben sich die Machtverhältnisse aus Ridley Scotts brillantem Originalfilm von 1982 umgedreht. Die Replikanten haben mittlerweile das Sagen im Los Angeles der Zukunft und machen Jagd auf Menschen, die sich der neuen Weltordnung nicht fügen. Michelle Yeoh spielt eine dieser Blade Runnerinnen namens Olwen und lässt uns zum Glück schnell ihre Sci-Fi-Verfehlungen mit Star Trek vergessen. Sie ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Partner und hat den Auftrag, ihn "in den Ruhestand zu schicken", während sich ihr begrenzter Lebenszyklus allmählich dem Ende nähert.

Das Casting von Hunter Schafer als Olwens neue Partnerin ist noch interessanter und vor allem relevanter. Die trans Schauspielerin aus Euphoria stellt die flüchtige Menschenfrau Cora dar, die in einer neuen Identität als Repilkantin abtauchen muss. In der englischen Originalversion der Sci-Fi-Serie wird sogar der Begriff "passing" verwendet, der im Transgender-Kontext bedeutet, dass man als das selbstidentifizierte Geschlecht durchgeht. Leider macht die Serie dann zu wenig mit diesem Aspekt der subversiven Modifizierbarkeit, der schon immer in die Grundfesten von Cyberpunk mit eingebacken war.

In einer Episode machen wir kurz Stopp in einer Art Stundenhotel für Replikanten, die sich mithilfe von Prothesen in verschiedene Menschenkörper hineinfühlen können. Aber eine Welt, die durch ihre futuristischen Cyber-Möglichkeiten die Verformbarkeit von Körperlichkeit und Geschlecht erforscht, erleben wir nicht. Eine verpasste Chance, aber nicht der ultimative Dealbreaker, würde Blade Runner 2099 wenigstens eine intelligente Story anspruchsvoll präsentieren.

Der Look der Sci-Fi-Serie richtet sich mehr nach Blade Runner als nach Blade Runner 2049

Visuell spricht auf den ersten Blick sehr viel für Blade Runner 2099. Die Welt fühlt sich gelebt, angegrabbelt und wuselig an, die retro-futuristische Ästhetik macht einiges her und das Budget von etwa 20 Millionen US-Dollar pro Folge (via Movieweb ) ist in jeder Szene auf dem Bildschirm sichtbar. Man fühlt sich viel mehr an den Originalfilm als an das jüngere Sequel erinnert, was mich persönlich mehr abholt, aber eine unangenehme Frage im Schlepptau mitbringt: Hat sich in den 80 Jahren zwischen 2019 und 2099 so wenig verändert in der Sci-Fi-Welt, dass Gerätschaften, Apartments und Interfaces solch einen Wiedererkennungswert liefern?

Es ist das uralte Problem des Franchising: Eine Blade Runner-Serie muss eben nach Blade Runner aussehen. Und natürlich kommt auch dieses neue Sci-Fi-Produkt der Blade Runner-Marke nicht ganz ohne erzählerische Bezüge zu bekannten Personen vergangener Filme aus. Insbesondere geht es um eine Figur aus dem Originalfilm, hinter deren abgespeicherter Erinnerung als McGuffin alle herjagen.

So plagt Blade Runner 2099 das gleiche Problem wie andere Genre-Serien großer Sci-Fi- und Fantasy-Welten, in denen Leute einfach noch etwas mehr Zeit verbringen wollen. Egal, ob es künstlerische Integrität besitzt oder nicht. Die wenig schmeichelhaften Vergleiche, die ich an dieser Stelle anbieten kann, sind Dune: Prophecy auf HBO Max, Alien: Earth auf Disney+ und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht aus der Amazon-Nachbarschaft. Alle haben sich die Haut gefeierter Kulturgüter übergestülpt, kommen aber ins Straucheln, wenn es darum geht, ihre vergleichsweise großzügige Laufzeit abseits von Rückbezügen mit Substanz zu füllen.

Das Hauptproblem der Blade Runner-Serie ist das Drehbuch

Blade Runner 2099 hat mit Rob Hardy (Ex Machina) einen Top-Kameramann, renommierte Serienregisseure wie Jonathan van Tulleken inszenieren die Episoden, und mit dem Soundtrack von Leopold Ross (Shogun) versucht man sogar, die verträumte Vangelis-Musik aus dem Originalfilm zu imitieren. Die Serie von Showrunnerin Silka Luisa (Shining Girls, Halo) darf aber nie wirklich schwelgen oder zum Nachdenken über ihre philosophischen Themen innehalten, obwohl sie mit acht Folgen viel mehr Zeit dafür hätte als ein Film.

Stattdessen hauen sich die Charaktere pseudo-tiefgründige Dialoge um die Ohren, die gleichzeitig so unangenehm funktional klingen, dass ich sie erst für ein Sci-Fi-Stilmittel hielt – Replikanten-Sprech eben. Nur, dass sich die menschlichen Charaktere dann genauso mechanisch unterhalten und Rutger Hauers Androide bekannterweise die eloquenteste Figur überhaupt war. Tränen im Regen und so.

Hier noch der deutsche Trailer zu Blade Runner 2099:

Man möchte große Fässer über die menschliche Natur, Erinnerungen und das Miteinander unter Andersartigen aufmachen, hat aber weder die neugierige Sprache noch die bildliche Poesie dafür, um diesen Themen gerecht zu werden. Nur jede Menge Budget, um darüber hinwegzutäuschen. Content (derogativ) im Gewand eines Genre-Meilensteins, der sich in Serienform mit unnötigen Nebencharakteren und einer ermüdenden Schnitzeljagd aufplustert, die uns von A zu B zu C bewegt, bis es endlich zu Ende ist.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Wikipedia-Seite des Golden Age of Television das lange Zeit offene Ende mit 2023 beendet hat. Wenn das so weitergeht, möchte ich bitte auch bald in den "Ruhestand" geschickt werden.

Blade Runner 2099 geht am 25. November 2026 mit allen acht Episoden bei Amazon Prime Video online.