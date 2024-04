Amiibo-Sale bei Media-Markt: So günstig gab es das beliebte Nintendo-Switch-Zubehör noch nie

Bei MediaMarkt kommen Nintendo-Fans gerade voll auf ihre Kosten: Amiibos gibt es bei dem Elektronik-Händler nämlich aktuell zum Schnäppchenpreis.

Unter den Spielekonsolen nimmt die Nintendo Switch eine besondere Stellung ein, und das liegt neben dem Handheld-Konzept auch an den Amiibos. Diese kleinen Figuren mit integriertem Chip gewähren euch in verschiedenen Spielen besondere Boni – und bei MediaMarkt bekommt ihr sie gerade super günstig.



Wir fassen für euch zusammen, welche Figuren den Kauf besonders lohnen und was ihr sonst noch zur Switch-Rabattaktion bei MediaMarkt wissen müsst.



Amiibo Link als Bogenschütze für Breath of the Wild Deal Zu MediaMarkt

Amiibo-Figuren bei MediaMarkt im Sale: Diese Figuren bekommt ihr jetzt zum Kracher-Preis

MediaMarkt verkauft derzeit diverse Amiibos zu Preisen ab 5,99 Euro. Weil die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Figuren zwischen 12,99 Euro und 16,99 Euro liegt, spart ihr bis zu 64 Prozent auf den Originalpreis. Außerdem gab es einige Amiibos aus der Aktion bislang noch nirgendwo günstiger.

Welche Amiibos lohnen sich im Sale bei MediaMarkt besonders? Welcher Amiibo den Kauf am ehesten lohnt, hängt neben dem Preis auch von euren persönlichen Vorlieben ab. Uneingeschränkt empfehlen können wir euch aber folgende Amiibos, die mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten:

Was genau sind eigentlich Amiibos? Bei den Amiibos handelt es sich um kleine Figuren, die neben ihrem reinen Sammlerwert auch spielerische Vorteile zu bieten haben. Denn weil in jedem Amiibo ein Chip eingebaut ist, könnt ihr ihn per NFC-Kontakt mit eurer Switch-Konsole verbinden und besondere Boni in Spielen freischalten.



Welche Boni das genau sind, variiert von Spiel zu Spiel und von Amiibo zu Amiibo. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnt ihr etwa spezielle Crafting-Materialien ergattern, während ihr in Super Smash Bros. Ultimate zusätzliche Upgrades bekommt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euren Spielstand auf einem Amiibo zu speichern.

Exklusive Bundles für Nintendo Switch: Schnappt euch ein Spiel plus Joycons für unter 100 Euro



Neben den Rabatten auf Amiibos gibt es für Nintendo-Fans bei MediaMarkt gerade aber eine weitere Aktion, die ihr euch unbedingt näher anschauen solltet. Denn der Online-Händler verkauft aktuell verschiedene First-Party-Titel für Nintendo Switch im Bundle mit Joy-Cons oder dem Switch Pro Controller.



Sucht ihr derzeit nach einem Multipayer-Titel, der sich für gepflegte Gaming-Abende mit Freund:innen auf der Couch eignet, kommt ihr mit folgenden Games auf eure Kosten:

Legt das Spiel eurer Wahl einfach zusammen mit dem Joy-Con-2er-Set* in einer der zur Auswahl stehenden Farben in den Warenkorb. Für das gesamte Bundle zahlt ihr dann nur 94 Euro und spart damit gegenüber dem Einzelpreis und der UVP bis zu 46 Euro.



Wer sich hingegen eher für Singleplayer-Titel interessiert, kann aus folgenden Spielen im Bundle mit dem Switch Pro Controller wählen:



Entscheidet ihr euch für ein Bundle aus Spiel plus Switch Pro Controller *, spart ihr ebenfalls bis zu 46 Euro gegenüber dem Einzelkauf.



Beachtet bei der gesamten Rabattaktion, dass die Angebote nur bis zum 22. April 2024 um 9 Uhr gelten. Insbesondere bei den Amiibos müsst ihr euch unter Umständen mit dem Kauf beeilen, weil einzelne Modelle recht schnell ausverkauft sein können.



