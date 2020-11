Anime-Fans schnell zuschlagen: Die limitierte Avatar-Box ist heute deutlich günstiger

Die Anime-Serie Avatar - Der Herr der Elemente gehört auf den Weihnachtszettel, wenn es noch nicht geschehen ist. Die limitierte Blu-ray-Box von Amazon gibt es heute am Cyber Monday um 25 % günstiger.

Avatar – Der Herr der Elemente gehört zu den besten Anime-Serien. Ein Durchschnittswert von 8,2261 bei über 3.500 Bewertungen untermauert dies deutlich. Die Serie ist mit ihren 3 Staffeln allerdings zu Ende. Fans haben zwar die Möglichkeit, sich auf Netflix und Amazon die Serie anzuschauen, aber sie für immer im heimischen Regal zu haben ist auch nicht schlecht.

Heute am Cyber Monday hat Amazon für euch ein besonderes Angebot: Die komplette Anime-Serie Avatar - Der Herr der Elemente gibt es in einer limitierten (nur 1.500 Stück), Amazon-exklusiven Blu-ray-Box mit allen 61 Folgen und diversen Extras. Dabei handelt es sich um die erste deutsche Veröffentlichung der Serie in einer optimierter Qualität.

Das ist die Handlung der Anime-Serie Avatar - Der Herr der Elemente

Im Zentrum der Anime-Fantasy Avatar - Der Herr der Elemente stehen die drei Elemente Wasser, Erde sowie Feuer. Jede Staffel arbeitet eines der Elemente auf. Der sogenannte Avatar und letzte Luftbändiger besitzt die Macht, alle vier Elemente zu kontrollieren und ist darüber hinaus auch für das Gleichgewicht sowie die Ordnung der Welt zuständig.

Die Nickelodeon-Serie von Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko entführt in ihrer Vielfalt und Komplexität in die fantastischsten Welten und ist von Beginn an eine spannende sowie ereignisreiche Odyssee.

Dieses Bonusmaterial ist in der limitieren Anime-Box enthalten

Zur limitierten Box gehören insgesamt neun Discs, auf denen ihr neben den Episoden der Serie auch noch viel Bonusmaterial finden könnt.

Bonus-Material zu Wasser

Behind the Scenes: Kung Fu Featurette

The Making of Avatar - From Real Life to Animation

Credits - Abspann einer Avatar -Episode

Abspann einer -Episode Behind the Scenes: The Voices of Avatar

Ask the Creators Featurette

Original Uncut Anamatic - Episode # 15: Bato of the Water Tribe

Audio Commentaries by Creators, Cast & Crew

Behind the Scenes with the Avatar Cast & Crew

Avatar Pilot Episode with Audio Commentary

The Making of Avatar - Inside the Sound Studios

The Making of Avatar - Inside the Korean Animation Studios

Bonus-Material zu Erde

Original Uncut Animatic - Episode # 21: The Avatar State

3 x Audio Commentaries by Creators, Cast & Crew



Interview with Creators and M. Night Shyamalan



The Essence of Bending with Bryan Konietzko and Sifu Kisu



Avatar Super Deformed Shorts

Escape from the Spirit World: Animated Graphic Novel

Bonus-Material Feuer

3 x Audio Commentaries by Creators, Cast & Crew

The Women of Avatar: The Last Airbender

Book 3 Finale Pencil Test Animation



Into the Fire Nation at San Diego Comic-Con

Wie steht ihr zu Avatar - Der Herr der Elemente? Wollt ihr noch andere Anime-Serie in einer derartig hochwertigen Box sehen?