ARD ändert überraschend TV-Programm: Gefragt – Gejagt läuft ohne Pause weiter

Eigentlich hätte Gefragt – Gejagt bald in die Winterpause gehen sollen. Doch die ARD kündigte jetzt an, dass die Quizshow ohne Unterbrechung weiterläuft.

Für Quiz-Fans gehört das 18-Uhr-Programm der ARD einfach dazu. Entweder schalten sie im Sommer Gefragt – Gejagt ein oder sie können sich im Herbst und Winter auf Wer weiß denn sowas? freuen. Die beiden Shows wechseln sich halbjährlich auf dem Sender immer ab, doch 2025 kommt es zu einer großen Programmänderung: Gefragt – Gejagt läuft ohne Pause weiter – doch das ist nicht die einzige ARD-Ankündigung.

Gefragt – Gejagt läuft in Dauerschleife im Ersten

Seit Anfang Juli ist Wer weiß denn sowas? in der Sommerpause und Alexander Bommes hat mit seiner Quiz-Elite bei Gefragt – Gejagt den Sendeplatz um 18 Uhr in der ARD übernommen. Im Herbst sollte Gefragt – Gejagt den Sendeplatz dann eigentlich wieder räumen, doch der öffentlich-rechtliche Sender hat andere Pläne. Auf dem Instagram-Kanal zur Show veröffentlichte der Sender jetzt überraschend:

Ab dem 13. Oktober laufen wir im Doppelpack mit Wer weiß denn sowas?. Gefragt – Gejagt dann mit neuen Folgen um 17:10 Uhr und WWDS ab 18 Uhr.

Das "Geheimnis" haben die Verantwortlichen lange für sich behalten müssen. Doch Gefragt – Gejagt feiert gerade mit 900 Folgen ein riesiges Jubiläum. Ein Grund also, die Neuigkeiten mit den Fans zu teilen.

Quiz-Fans freuen sich zwar riesig über die Ankündigung, hätten sich aber gewünscht, Gefragt – Gejagt würde auf dem späteren Sendeplatz laufen. Sie hoffen, dass Bommes & Co. um 17 Uhr keine Quoten einbüßen müssen.

Die neue Staffel von Wer weiß denn sowas? bekommt einen Starttermin

Durch diese Meldung bekommt auch automatisch die neue Staffel von Wer weiß denn sowas? einen Starttermin: Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker werden ab dem 13. Oktober wieder auf ihrem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr zu sehen sein. Elton verabschiedete sich nach der vergangenen Staffel von seinem ARD-Job, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist bislang noch nicht bekannt.