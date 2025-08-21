Guido Maria Kretschmer traf einen der größten Stars aller Zeiten an der Supermarktkasse – und blamierte sich dabei total

Shopping Queen-Star Guido Maria Kretschmer gibt in seiner Show gerne witzige Anekdoten aus seinem Leben zum Besten. Jetzt packte er über eine besonders peinliche Begegnung mit einer der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten aus.

Er gilt als der König des guten Geschmacks: Guido Maria Kretschmer. Der gefeierte Designer kleidet bereits seit Jahrzehnten Promidamen ein, doch als er 2012 mit der Kultshow Shopping Queen auf Sendung ging, wurde er schlagartig selbst zum Star. Seitdem begeistert er das TV-Publikum mit seinen warmherzigen, humorvollen Kommentaren und gewährt dabei immer mal wieder private Einblicke in seinen Alltag.

Jetzt überrascht er mit einer besonders spannenden Erinnerung: Guido Maria Kretschmer hatte eine peinliche Zufallsbegegnung mit einem der größten Musikstars aller Zeiten.

Guido traf Musiklegende Tina Turner (†83) – im Supermarkt

Guido Maria Kretschmer kleidet seit Jahrzehnten die größten deutschen Kinostars ein und darf auf Promievents regelmäßig über den roten Teppich laufen. Man sollte also meinen, dass der Designer nach einer Karriere im Rampenlicht total gelassen reagiert, wenn er einer Berühmtheit über den Weg läuft. Nun verriet Guido in seiner Sendung, dass er bei einer Zufallsbegegnung mit Musiklegende Tina Turner (Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel) jedoch total die Fassung verlor.

Als in einer aktuellen Folge von Shopping Queen ein Song von Tina Turner erklingt, erinnert sich Guido Maria Kretschmer prompt an eine kuriose Anekdote aus seiner Vergangenheit: Er hat die 8-fache Grammy-Preisträgerin rein zufällig in England getroffen: "Ich war in London in einem Supermarkt und da steht sie vor mir an der Kasse." Guido traute seinen Augen kaum und fragte die Sängerin völlig perplex, ob sie tatsächlich Tina Turner sei. Turner habe allerdings inkognito bleiben wollen, weswegen sie dem Designer mit einem Finger auf ihren Lippen signalisierte, keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Guido kam dem Wunsch nach, woraufhin sich Tina Turner liebevoll bei ihm bedankte: "Dann geht sie an mir vorbei. Und dann sagt sie 'Thank you so much, Sweetheart.'" Guido wollte die nette Geste erwidern, doch weil er so nervös war, verpatzte er die Antwort total. Peinlich berührt erzählt er: "Dann hab ich die auf den Arm gehauen und habe gesagt: It's okay Tina." Die Sängerin habe über die unbeholfene Reaktion lauthals gelacht, während Guido hochrot den Laden verließ.

