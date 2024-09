Bauer sucht Frau bringt große Änderung - und das war auch bitter nötig

Endlich frischer Wind bei Bauer sucht Frau. Die Landwirt:innen der 20. Staffel sorgen für eine dringend notwendige Neuerung. Endlich löst RTL ein Problem, das die Zukunft der Show gefährdete.

Bauer sucht Frau hat Grund zu feiern: Im September startet die 20. Staffel der Kultshow. Für so viele Jahre im TV zu bestehen, ist ein Riesenerfolg - doch so langsam beginnt der Thron zu bröckeln. Die Show ist sichtlich in die Jahre gekommen und ruhte sich zu lange auf ihrem Erfolgskonzept aus. Warum es anlässlich der großen Jubiläumsstaffel endlich eine dringend notwendige Änderung gibt, erfahrt ihr hier.

Wirkt total altmodisch: Bauer sucht Frau braucht Veränderungen

Bauer sucht Frau ist ein absoluter Kultklassiker im TV. Der RTL-Dauerbrenner ging 2005 an den Start und eroberte die Fans der gepflegten Reality-Unterhaltung im Sturm. Seitdem hält sich die Show wacker im TV, doch eins kann man nicht leugnen: Bauer sucht Frau ist ganz schön in die Jahre gekommen. Was vor knapp zwanzig Jahren ein aufregendes Novum im deutschen Fernsehen war, hat inzwischen Staub angesetzt. Wenn Inka Bause zum 20. Mal beim Scheunenfest im Dirndl ein Schlagerständchen trällern wird, dann haben wir das genauso schon etliche Mal gesehen.

Bitte nicht falsch verstehen: Die rustikale Bauernhof-Atmosphäre ist nicht das Problem. Diesen Fake-Zauber darf die Show gerne weiterhin versprühen. Aber seien wir ehrlich: Die Landidylle war seit Staffel Eins kaum mehr als eine Kulisse. Zwischen wenig ansehnlichen Schweinestall-Aufnahmen gibt es immer mal wieder die aufgehübschte Archiv-Aufnahme einer grünen Landschaft zu sehen. Mit ganz viel Glück dürfen die Kandidat:innen mal für ein Picknick den Hof verlassen, um dann auf einem Heuballen im Nirgendwo den "spontanen" ersten Kuss zu erhalten. Routine statt Romantik.

Immer härtere Konkurrenz: Bauer sucht Frau muss jünger werden, um zu überleben

In den 2010er Jahren kamen immer krassere Dating-Formate auf den Markt. Bei Shows wie Love Island und Der Bachelor gibt es Drama, Action und sogar Geschlechtsverkehr vor laufender Kamera. Diese Formate provozieren Staffel für Staffel und sprechen eine deutlich jüngere Zielgruppe an. Bauer sucht Frau wirkt dagegen handzahm und altmodisch - man spürt, dass die Teilnehmenden oft streng nach Skript verfahren müssen und sich vor der Kamera keine echten Emotionen abspielen. Die Folge: Bauer sucht Frau wirkt wie das Relikt einer TV-Ära, die längst vorbei ist. Doch gerade das ist gefährlich: Die Zielgruppe wird immer älter, während die jüngeren sich nach spannenderen Formaten umsehen.



Eine Sache hat da nicht geholfen: Die Landwirte waren meist in die Jahre gekommene, unbeholfene Eigenbrötler, die sich sichtlich unwohl vor der Kamera fühlten. RTL führte diese Kandidaten bewusst vor, indem die Produktion sie immer wieder in skurrile Situationen lenkte. Bauer sucht Frau mutierte immer mehr zur Freakshow. Voyeurismus in Reinform. Währenddessen gibt es bei Love Island junge, aufregende Menschen zu sehen, die sich vor laufender Kamera lieben, streiten und betrügen.

Endlich: Bauer sucht Frau will etwas ändern

RTL hat jetzt die neuen Bauern der großen Jubiläumsstaffel bekannt gegeben - und direkt stach eins ins Auge. Der neue Cast ist deutlich jünger geworden. Von 14 Landwirt:innen sind lediglich vier Kandidat:innen über 40 Jahre alt. Viele der neuen Bauern sind sogar richtig jung: Mutterkuhhalter Paul ist erst 22 Jahre alt und ist damit sogar der jüngste Kandidat aller Staffeln.

Es wird spürbar, dass RTL sich redlich Mühe gibt, ein jüngeres Publikum anzulocken und so die Zukunft der Show zu sichern. Ob RTL gelingt, nachhaltig auch jüngere Menschen für die Chance zu begeistern, wird sich zeigen. Die Show hätte es jedenfalls bitter nötig: Nur wenn Bauer sucht Frau es schafft, auch auf Social Media diskutiert zu werden, hat das Format eine Chance, das Jahrzehnt zu überstehen. Skandal-Bauern wie Patrick Romer beweisen, dass Drama auch auf dem Bauernhof funktionieren kann. Seine Ex Antonia Hemmer startete nach der Trennung sogar eine Solo-Karriere im Reality-TV:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sind die neuen Landwirt:innen bei Bauer sucht Frau

Heiner (70)

Saskia (35)

Max (32)

Andre (29)

Andreas (31)

Heino (50)

Jennifer (58)

Konrad (61)

Manfred (38)

Marcel (29)

Martin (36)

Marvin (30)

Paul (22)

Yannik (22)

20. Staffel-Jubiläum: Wann startet Bauer sucht Frau 2024?

Fans der gepflegten Dorfromantik können sich freuen: Die 20. Jubiläumsstaffel von Bauer sucht Frau startet am Montag, dem 30. September, um 20:15 bei RTL. Auf RTL+ kann die erste Folge bereits eine Woche früher gestreamt werden.