Bei Amazon gibt's jetzt einen Fernseher mit Traumausstattung für unter (!) 500 Euro – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis werdet ihr kaum finden

120Hz, Dolby Vision IQ, HDR10+ und HDMI 2.1: Heimkino-Fans und Gamer:innen geht bei diesen Begriffen das Herz auf. Der Hisense 55E7KQ Pro bietet all das und mehr für unter 500 Euro.

Der chinesische TV-Hersteller Hisense ist bekannt für gut ausgestattete Fernseher zum kleinen Preis. Doch was der Hisense E7KQ Pro unter der Haube hat, ist wirklich erstaunlich. Ihr bekommt ein QLED-Display in 55 Zoll und eine Top-Ausstattung für unter 500 Euro bei Amazon im Angebot.



Einziger Wermutstropfen: Der Hisense-TV hat derzeit eine lange Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten. Angesichts der überragenden Preis-Leistung sollte das aber kein Hindernis sein.

Hisense 55E7KQ Pro: Unglaublich viel Leistung für unter 500 Euro

QLED-Displays um die 500 Euro-Marke sind mittlerweile keine Science-Fiction mehr, im Hisense E7KQ sorgt die Technik für eine sehr naturgetreue und akkurate Farbwiedergabe. Was den Fernseher aber von seiner Konkurrenz abhebt, sind die, die man sonst nur in doppelt so teuren Geräten sieht.

Zwei HDMI 2.1-Anschlüsse sorgen dafür, dass ihr mit eurer PS5 oder Xbox Gaming der neuesten Generation in 4K mit bis zu 120 FPS erleben könnt. Der Fernseher hat sogar einen eigenen Game Mode, bei dem ihr sogar mit 144Hz und geringer Latenz spielen könnt.

Die HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+, die für einen hohen Dynamikumfang sorgen, sind beide mit dabei. Viele Hersteller setzen nur auf eine der beiden Lösungen (Sony und LG nutzen Dolby Vision, Samsung hat HDR10+), hier müsst ihr euch nicht entscheiden. Und Hisense setzt noch einen drauf: die modernen HDR-Technologien Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive passen das Bild des TVs in Echtzeit an das Umgebungslicht in eurem Zimmer an.

Doch nicht nur das Bild weiß zu entzücken. Die Bedienung des Hisense E7KQ Pro * ist sowohl bei TV als auch bei Streaming durchaus durchdacht. Es gibt Tasten der wichtigsten Streaming-Portale direkt auf der Fernbedienung und die Benutzeroberfläche des Vidaa-Betriebssystems lässt sich nach euren Wünschen anpassen. Auch Sprachassistenz in Form von Alexa und dem hauseigenen VIDAA-Voice ist eingebaut.

Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein? Ein paar Abstriche müsst ihr bei dem Preis natürlich wie immer in Kauf nehmen, die wiegen aber je nach Anspruch nicht schwer. Das Bild im HDR-Modus ist nicht sehr hell, für Wohnzimmer mit viel Tageslicht könnte der Hisense-TV also ggf. nicht die perfekte Wahl sein, da sein Display zudem auch etwas spiegelt. Auch ist der Sound trotzdem eingebautem virtuellem Dolby Atmos nur durchschnittlich, hier kann eine Soundbar aber einfach Abhilfe schaffen. Bei Amazon bekommt ihr zum Beispiel die kleine, aber kräftig klingende Bose Smart Soundbar 600 * gerade richtig günstig.

Hisense 55E7KQ: Die günstigere Alternative

Noch günstiger geht es nur mit weiteren Kompromissen. Der Hisense E7KQ (ohne Pro) besitzt auch ein QLED-Display, allerdings hat er nicht alle modernen Features seines großen Bruders. Doch auch hier bekommt ihr einen sehr soliden Fernseher, der gerade bei Amazon nur knapp über 400 Euro kostet.

Unter das Preisniveau des Hisense E7KQ zu gehen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da man zu viele Abstriche bei der Bildqualität in Kauf nehmen muss. Nach der Erfahrung des Autors liegt der Sweet Spot aus Preis und Leistung bei 4K-TVs in der 55-Zoll-Kategorie meistens bei um die´1.000 Euro, gerade deswegen ist das Gebotene bei der Pro-Version des Hisense-TVs so attraktiv.

