Bei Amazon Prime versteckt sich ein Horror-Geheimtipp, der mit außergewöhnlicher Idee fies auf die Folter spannt

Found Footage-Horror verwischt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auf geniale Weise. Unser Geheimtipp bei Amazon Prime zeigt, wie fantastisch man dieses Konzept erweitern kann.

Der Herbst hält Einzug, die Tage werden kürzer, das Wetter scheußlicher. Nebel kriecht nachts durch die Gassen und es ist endlich wieder Zeit für gepflegte Horror-Unterhaltung in bester Halloween-Stimmung. Dasselbe dachte sich auch der Hauptcharakter eines ganz besonderen Geheimtipps. Nur, dass er damit Ereignisse lostritt, auf die absolut niemand vorbereitet war.

Dieser Hauptcharakter ist seines Zeichens Moderator einer beliebten Late Night-Show. Und hier liegt der geniale Twist des Films Late Night with the Devil: Wir erleben hier alles hautnah auf vertraute Found-Footage-Art – aber nicht über Handykameras, sondern durch die Augen eines Live-Publikums und der Kameraleute einer Talkshow. Das herrlich haarsträubende Ergebnis könnt ihr bei Amazon Prime streamen.

In Late Night with the Devil bei Amazon Prime wird eine Halloween-Show zum realen Albtraum

Jack Delroy (David Dastmalchian) hat den Zenit seiner langen und erfolgreichen Karriere inzwischen überschritten. Die Einschaltquoten seiner Late Night-Talkshow sinken stetig, die Konkurrenz wartet mit größerem Schockfaktor, spannenderen Storys und Formaten auf. Auch in seinem persönlichen Leben ist viel schiefgelaufen und Jack braucht nichts mehr als ein Erfolgserlebnis.

Um die scheinbar dem Untergang geweihte Show und seinen Ruf zu retten, will Jack eine Jahrhundertepisode aufnahmen: eine okkulte Spezialfolge zu Halloween. Er lädt sowohl berühmte Skeptiker als auch Menschen ein, die übernatürliche Fähigkeiten und Erfahrungen vorzuweisen haben. Dazu zählen Hellseher, Medien und sogar ein angeblich besessenes Mädchen.

Die Vorfreude der Fans ist groß, das Make-up sitzt, die Scheinwerfer richten sich auf Jack. Und dann … ja, dann beginnt die Show bald, auf grauenerregende Weise aus dem Ruder zu laufen.

Late Night with the Devil liefert herrliche Schauer-Stimmung mit einem fantastischen Grundkonzept

Found Footage macht Horror realer, greifbarer und wesentlich direkter als die meisten anderen Genres. Wir als Zuschauer:innen werden mit ins Geschehen gezogen, fühlen uns als Teil der Geschichte. Doch in die Rolle eines 70er Jahre Studiopublikums wurden wir dabei noch selten versetzt. Doch dieser Perspektivwechsel macht Late Night with the Devil so unglaublich charmant und gleichzeitig schön scheußlich.

Der Horror hier läuft vor orange-brauner Kult-Tapete und gestriegelten Schnauzbärten ab, gepaart mit einer Prise des damals landesweit gefürchteten Satanismus und viel wunderbar klassischem Grusel. Die Studio-Atmosphäre schafft eine ganz eigene Art der Spannung, genau wie die Kombination der unterschiedlichen Gäste, die Jack Delroy so an Land gezogen hat.

Gemeinsam mit den Anwesenden beginnen wir, an unserem eigenen Verstand zu zweifeln, stets bleibt die Frage im Raum stehen, was hier wirklich gespielt wird. Ist da Tricktechnik involviert? Hat Jack tatsächlich die Türen zu etwas Übernatürlichem aufgestoßen und müssen alle um ihr Leben bangen? Wir werden es herausfinden – auf eigene Gefahr.

Wer diesen besonderen Halloween-Horror schon jetzt erleben will, kann Late Night with the Devil aktuell bei Amazon Prime streamen.



