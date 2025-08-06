Bei diesem Thriller kocht das Blut: Der erste Trailer erinnert an einen der besten Netflix-Filme

In Sundance und bei der Berlinale sorgte er für Aufsehen. Nun gibt's den ersten Trailer für den Mutterschafts-Thriller If I Had Legs I'd Kick You, in dem Rose Byrne eine Tour-de-Force-Darbietung abliefert.

Rose Byrne hat sich durch die Insidious-Reihe und 28 Weeks Later gegruselt, aber nichts davon dürfte an das Stress-Level ihres neuen Thrillers If I Had Legs I'd Kick You herankommen. Der Film, der in den USA von A24 herausgebracht wird, lief bereits in Sundance und bei der Berlinale und brachte dort mit seinem Nervenzusammenbruch in Spielfilmlänge das Blut des Publikums zum Kochen. Nun wurde der erste Trailer für die Thriller-Komödie veröffentlicht, die mit einem wunderlichen Cast aufwartet.

Das Video vermittelt einen ziemlich guten Eindruck von der angespannten Grundstimmung des Films, die Vergleiche zu einem gefeierten Netflix-Thriller mit Adam Sandler nahelegt.

Schaut euch hier den Trailer für If I had Legs I'd Kick You an:

If I Had Legs I'd Kick You - Trailer (English) HD

In der Thriller-Komödie If I Had Legs I'd Kick You gerät Rose Byrnes Leben außer Kontrolle

Regie führt Mary Bronstein und zwar zum ersten Mal seit ihrem gefeierten Debüt Yeast aus dem Jahr 2008. In der Zwischenzeit sammelte Bronstein selbst Erfahrungen als Mutter, die sie im Drehbuch von If I Had Legs I'd Kick You verarbeitet hat.

Rose Byrne spielt die Therapeutin Linda, deren Tochter an einer nicht näher genannten Essstörung leidet. Während ihr Ehemann auf einer Arbeitsreise ist, spitzt sich der sowieso schon stressige Alltag von Linda zu. Wie man im Trailer sieht, wird ihr Apartment geflutet, weshalb sie mit dem Kind in ein Motel ziehen muss, das von Rakim Mayers aka ASAP Rocky und Internet-Promi Ivy Wolk geführt wird. Währenddessen sucht sie Hilfe bei ihrem eigenen Therapeuten (Comedian und Oscar-Host Conan O'Brien in seiner ersten ernsthaften Schauspielrolle). Allerdings nimmt der Austausch unter Kolleg:innen zunehmend konfliktreiche Züge an.

Vergleiche zu Der Schwarze Diamant bei Netflix drängen sich auf

Seit seinen Festival-Premieren in Sundance und auf der Berlinale wird If I Had Legs I'd Kick You mit dem Netflix-Film Der schwarze Diamant verglichen, in dem Adam Sandler als spielsüchtiger Juwelenhändler durch New York City hetzt. Die Gründe dafür finden sich vor und hinter der Kamera.

Zum einen ist da die stressige Atmosphäre, da beide Filme kaum je zu Atem kommen. Hinzu kommt das Personal. Joshua Safdie, einer der Regisseure von Der schwarze Diamant (OT: Uncut Gems), ist als Produzent bei If I Had Legs I'd Kick You an Bord. Ronald Bronstein, Ehemann der Regisseurin, hat bei mehreren Safdie-Filmen als Schnittmeister und Co-Autor mitgewirkt, darunter ist auch der Juwelen-Thriller. Beide Filme werden überdies in den USA von A24 herausgegeben.

Wer mehr über die Qualitäten von If I Had Legs I'd Kick You erfahren will, kann meinen spoilerfreien Film-Check von der Berlinale lesen.

If I Had Legs I'd Kick You hat noch keinen deutschen Verleih. In den USA bringt A24 den Film pünktlich zur Oscar-Saison im Oktober ins Kino.

