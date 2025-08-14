Bei RTL-Dreh "komplett besoffen": Moderatorin offenbart grenzwertige Erfahrung für Reportage

Dass sich Moderatoren und Moderatorinnen auch immer mal wieder in Reportagen zeigen, ist nichts Neues. Laura Karasek offenbarte allerdings einen besonders grenzwertigen Dreh für RTL.

Laura Karasek ist seit Jahren als Moderatorin im deutschen Fernsehen tätig. Dabei steht sie für die unterschiedlichsten Sender wie ZDF, VOX oder die ARD vor der Kamera. In ihrer langjährigen Karriere ist ihr aber ein Dreh besonders im Gedächtnis geblieben. Welcher das ist und warum sie dabei betrunken vor der Kamera stand, erfahrt ihr hier.

Laura Karasek steht für RTL vor der Kamera – und kann sich jeden Luxus leisten

Laura Karasek spricht im Podcast Was stimmt nicht mit uns? mit Evelyn Burdecki über alltägliche Dinge und Dinge, die die beiden Frauen besonders bewegen. In einer Folge berichtete Karasek über einen RTL-Dreh, der ihr besonders negativ im Gedächtnis geblieben ist.

2019 wurde das Format Cash oder Karte bei Stern TV ausgestrahlt, wofür Karasek und ihr Bruder damals nach Bangkok geschickt wurden. Eine Münze entschied dann, wer von den beiden die gesamte Zeit mit 100 Euro auskommen muss und wer eine Kreditkarte mit unbegrenztem Limit. Karasek hatte das Glück auf ihrer Seite und sie bekam die Kreditkarte, mit der sie sich erstmal einen Helikopterflug für fast 2000 Euro gönnte.

Dreh für Stern TV wird feuchtfröhlich: Laura Karasek muss immer wieder zum Alkohol greifen

Die Moderatorin schwebt im Luxus, so gönnte sie sich neben dem Helikopterflug, private Bootsfahrten, Massagen, teure Kleidung und und und. Doch auf eine Erfahrung hätte sie bei dem TV-Dreh gerne verzichtet. Karasek musste in einem luxuriösen Restaurant essen gehen. Was erstmal keine große Challenge ist, wäre da nicht ein Problem mit dem Menü gewesen. Das Lokal servierte ausschließlich Insekten. Für Karasek der blanke Horror. Noch dazu kam, dass der Dreh bei diesem Stopp mehrere Stunden andauerte.

Da sie sich kaum überwinden konnte, das Essen zu essen, griff sie immer wieder zu ihrem Weinglas. "Man sieht auch, wie ich immer mehr Wein trinke", betonte sie. Sie habe sogar angefangen zu weinen, sodass der Schnitt später vieles rausschneiden musste. "Ich sah immer verheulter aus, die mussten das alles schneiden. Ich war irgendwann komplett besoffen."