"Ich steh völlig auf dem Schlauch": Alexander Bommes bringt Gefragt - Gejagt-Kandidatin an ihre Grenzen

Alexander Bommes ist bei Gefragt - Gejagt in der Regel auf der Seite der Kandidat:innen. Diesmal kam es aber zu einer kuriosen Situation bei einer Frage.

Gefragt - Gejagt ist nicht nur wegen des Showkonzepts so beliebt, sondern wegen der Jäger:innen und Moderator Alexander Bommes. Mit ihnen kommt es immer wieder zu lustigen Situationen und Bommes amüsiert sich auch gerne mit den Gästen in seiner Sendung.



Gefragt - Gejagt-Kandidatin beantwortete die Frage richtig, aber es folgte Verwirrung

Am 22. September war Kandidatin Corinna zu Gast und konnte sich beachtliche 4000 Euro in der Schnellraterunde erspielen, die sie auch für das Duell mit dem Jäger Sebastian Klussmann behielt. Die Runde verlief holprig und auch die Fragen sorgten für einige Missverständnisse. Bei der folgenden Frage hatte Corinna aber die richtige Intuition: "Der FC Bayern München wurde Ende Juni 2025 wieder einmal deutscher Meister in welcher Sportart?". Die Kandidatin tippte richtigerweise auf "Basketball", obwohl mit "Fußball" als Antwortmöglichkeit eine Falle ausgelegt wurde.

Nach Bommes' Drängen wusste die Kandidatin gar nicht mehr weiter

Bommes als Sportexperte in der ARD musste sich zurückhalten, beim Vorlesen ein bestimmtes Wort in der Frage zu betonen, weil er natürlich die Antwort auf die Frage wusste. Die Kandidatin wollte daraufhin erraten, welches Wort er wohl meinen könnte. Ironischerweise wählte Corinna mit "wieder", "FC Bayern" und "deutscher Meister" genau die falschen Wörter aus der Fragestellung. Bommes entschuldigte sich, drängte die Kandidatin aber weiter.

Während Bommes und Klussmann sich amüsierten, war Kandidatin Corinna völlig fertig und wusste gar nicht, was der Moderator von ihr wollte: "Ich steh völlig auf dem Schlauch, das tut mir leid!". Schließlich kam sie doch noch auf das richtige Wort: Juni. Daran machte sie fest, warum sie sich für die richtige Antwort "Basketball" entschieden hatte, da die Fußball-Bundesliga nicht im Juni, sondern bereits früher endet.



"Der Schlauch ist gekappt", freute sich Bommes und betonte, dass sie alles richtig gemacht habe. Ihr Duell mit dem Jäger konnte Corinna auch für sich entscheiden und zog ins Finale ein. Dort kam es zu einer hochspannenden Entscheidung, bei der die Kandidat:innen sich am Ende durchsetzen und satte 46.500 Euro mit nach Hause nehmen konnten.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie einen Monat lang in der ARD-Mediathek auf Wunsch abrufen.

