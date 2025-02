Berlin – Tag & Nacht-Vorschau heute: Amelie droht Sascha mit seinem Geständnis

Amelie sucht einen Schuldigen für Millas Zustand und findet ihn schnell: Sascha. Ihn will Amelie bei der Polizei anschwärzen.

Nach einem schweren Box-Unfall liegt Milla bei Berlin – Tag & Nacht im Koma. Amelie macht sich deshalb selbst schwere Vorwürfe. Sie gibt sich die Schuld, warum ihre Mutter überhaupt mit dem Sport abgefangen hat. Doch Amelie findet in Sascha schnell einen neuen Schuldigen und droht ihm.

Berlin – Tag & Nacht: Amelie hat einen Plan gegen Sascha

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 3384 vom 26. Februar



Amelie wird von ihrem schlechten Gewissen geplagt. Doch sie gibt sich nicht allein die Schuld an Millas Zustand. Sie ist sich sicher, dass Sascha ihre Mutter zu dem Kampf gedrängt hat. Im Kräsch stellt sie Sascha zur Rede.

Doch Amelie ist so voller Wut, dass sie Sascha einfach nur droht. Sie habe sein Geständnis von damals noch. Sie habe es eigentlich wegwerfen wollen, aber es doch behalten. Und dass sie damals nicht zur Polizei gegangen ist, habe er einzig und allein Milla zu verdanken, die dank ihm jetzt im Koma liege. Sie droht ihm unter Tränen und voller Wut, ihn jetzt endgültig der Polizei auszuliefern. Sascha entgegnet, dass sie mit seinem Brief machen könne, was sie wolle.

Nicht mal die Nachricht, dass Milla bald aus dem Koma erwachen wird, kann Amelie beruhigen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Berlin – Tag & Nacht wird täglich von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Die jeweilige Folge kann bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden. Wem das noch nicht genug ist, der kann auf dem Streamingdienst alle älteren Staffeln von BTN nachschauen.