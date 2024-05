Besser als 4K: Jetzt GoPro Hero 11 Black zum Bestpreis sichern und eigene Filme in höchster Qualität an Land und unter Wasser drehen

Mit der GoPro Hero 11 Black können Reisende, Vlogger:innen und Extremsportler:innen beeindruckende Aufnahmen auch unter Wasser und bei Nacht festhalten. Die GoPro gibt es zum Bestpreis im Angebot bei Amazon.

Action-Junkies und Filmenthusiast:innen können ihre eigenen Abenteuer mit der GoPro Hero 11 Black * festhalten. Die hochwertige Kamera ist äußerst robust und bietet eine Auflösung, die 4K-Qualität in den Schatten stellt. Bei Amazon bekommt ihr die GoPro aktuell zum Bestpreis und spart 20 Euro.

GoPro Hero 11 Black zum Bestpreis Deal Zum Deal

Mit der GoPro Hero 11 Black ins eigene Action-Abenteuer starten

Die mit 5,3K ausgestattete GoPro Hero 11 Black liefert euch eine Bildqualität, die laut Hersteller eine 91 Prozent höhere Auflösung als 4K verspricht. Mehr Details gibt es auch bei den Fotos, die mit einer Auflösung von 27 Megapixeln geschossen werden. Dank dem HyperSmooth 5.0 Videostabilisator gelingt euch selbst bei rasanten und wackeligen Szenen eine saubere Aufnahme. Mit dem Horizont-Sperre-Feature bleibt der Horizont auch bei 360-Grad-Drehungen stabil.

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen die Hero 11 Black besonders attraktiv. Wer seine Unterwasserabenteuer festhalten möchte, kann dank des wasserdichten Gehäuses bis zu 10 Metern in die Tiefe tauchen. Wem das nicht reicht, der kann mit dem passenden Tauchgehäuse die Kamera nachrüsten und Aufnahmen in bis zu 60 Meter Tiefe filmen. Auf Amazon bekommt ihr das Tauchgehäuse samt GoPro * im Angebot für 340 Euro.

GoPro GoPro Hero 11 Black

Nachteulen können sich auch im Dunkeln kreativ austoben. Mit dem Langzeitbelichtungsmodus Light Painting könnt ihr euch in Lichtmalerei versuchen. In den Modi Auto-Lichtspuren und Startrails werden Autoscheinwerfer bzw. das sich in der Erdrotation bewegende Sternenlicht nachgezeichnet. Hier könnt ihr Aufnahmen erstellen, die sonst nur mit spezieller Ausrüstung möglich wären.

Hero 11 Black von GoPro mit benutzerfreundlichem Touchdisplay

Auf der Rückseite der GoPro findet ihr das 2,27 Zoll große Touchdisplay, mit dem ihr schnell durch das Menü navigieren oder euch die Aufnahmen ansehen könnt. Das 1,4 Zoll groß Frontdisplay eignet sich zum Ausrichten der Kamera im Selfiemodus. Für ein schnelles Teilen der Aufnahmen auf Social-Media-Plattformen lassen sich Videos und Bilder mit der GoPro Quick App ganz schnell aufs Smartphone übertragen. Content-Creator können auch den Webcam-Modus nutzen und ihre Inhalte per Livestreaming in Full HD mit ihren Usern teilen.

Der langlebige Endura Akku wurde verbessert und hält auch bei kalten Temperaturen länger durch. In der 154 Gramm leichten GoPro ist also allerhand Technik verbaut und durch weiteres Zubehör wie Mikrofon, Licht und Linse lassen sich die vielen Features zusätzlich verbessern und ausbauen.

GoPro Hero 12 Black ebenfalls im günstigen Angebot

Auch die neuste GoPro-Generation, die Hero12 Black * ist im Angebot und schon für 349 Euro zu kaufen. Damit habt ihr bei Amazon eine Ersparnis von 100 Euro.

Die Hero 12 Black ist noch robuster als die kleine Schwester und bietet mit HyperSmooth 6.0 eine noch effektivere Bildstabilisierung. Mit Ultra-Weitwinkelobjektiv und bis zu 8x Slo-Mo setzt sie eure Action-Abenteuer gekonnt in Szene. Da kann der nächste Trip ja kommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.