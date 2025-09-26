Die am besten bewertete Stranger Things-Folge beweist, dass die Serie immer besser wird

Stranger Things-Fans sind sich einig: Es gibt einen klaren Favoriten unter den bisherigen 34 Episoden – es ist ausgerechnet eine relativ neue.

Wer sich mit Elfi (Millie Bobby Brown) in Stranger Things auf Monsterjagd begeben hat, weiß, dass die Netflix-Serie den ein oder anderen Schockmoment bereithält. Staffel 4 legte noch einmal einen ordentlichen Zahn zu, was Spannung und Story betrifft. Fans wissen das zu schätzen, denn eine der düstersten und beliebtesten Folgen ist auch gleichzeitig eine der neusten.

Beliebteste Stranger Things-Folge drehte die Sicht auf Staffel 4 komplett – und die Fans feiern es

Wie bereits in einem früheren Recap von Collider nachzulesen war, passiert in Folge 7 namens Das Massaker im Hawkins Lab aus Staffel 4 verdammt viel. Zur Erinnerung: In der 1. Staffel von Stranger Things lernen wir Elfi kennen, ein übersinnlich begabtes Mädchen, dem die Flucht aus einem unheimlichen Forschungslabor in die Kleinstadt Hawkins gelungen ist. In den weiteren Staffeln versucht sie herauszufinden, woher ihre Fähigkeiten kommen.

Auch die unheimliche Paralleldimension lässt Elfi nicht los, denn verschiedene monströse Gestalten terrorisieren Hawkins. Dabei wird immer deutlicher, dass etwas (oder jemand) auf der anderen Seite diese Angriffe koordiniert.

In besagter Episode erhalten wir endlich die Antwort: Jene Kreatur von der anderen Seite nennt sich selbst Vecna – und war (Spoiler!) ursprünglich ein übersinnlich begabter Junge namens Peter Ballard (Jamie Campbell Bower).

Elfi, Peter und die Ursprünge der Schattenwelt

Peter lernen wir in Rückblenden als Elfis Freund aus dem Forschungslabor kennen. Ihre eigenen Kräfte basieren (dank fragwürdiger Experimente) auf denen von Peter. Als der eines Tages völlig außer Kontrolle geriet, verbannte ihn Elfi mit ihren Fähigkeiten in jene andere Dimension – und war somit indirekt an Vecnas Erschaffung beteiligt.

Stranger Things-Fans mussten in dieser Folge also einiges verdauen. Sie brachte die Serie auf eine völlig neue, erzählerische Ebene. Und das kam gut an, denn die Episode wurde auf IMDb mit einer stolzen 9,6 von 10 bewertet. Die beiden Serienmacher lieben es genauso wie ihre Zuschauer:innen, wenn das Adrenalin hochschießt, denn die finale Folge der 4. Staffel bietet einen krassen Cliffhanger.

Wie die letzte Begegnung zwischen Elfi und Vecna in der finalen Staffel 5 aussieht, lässt sich also nur erahnen. Weiter geht es am 27. November 2025 mit den ersten Folgen der 5. Staffel.