"Bestes Remake seit Jahren": Die ersten Reaktionen zu Disneys neuem Schneewittchen-Film überschlagen sich vor Lob

Letzte Woche feierte der neue Schneewittchen-Film von Disney seine Premiere. Die ersten Reaktionen fallen überwiegend positiv aus und loben vor allem Hauptdarstellerin Rachel Zegler.

In wenigen Tagen startet Schneewittchen im Kino – fast über eine Dekade, nachdem der Film erstmals in der Gerüchteküche Hollywoods die Runde machte. Disney legt damit einen seiner größten Animationsklassiker neu auf. Dieses Mal handelt es sich allerdings um einen Realfilm, der uns in die verträumte Märchenwelt entführt.

Am vergangenen Mittwoch feierte der Fantasy-Blockbuster seine Weltpremiere in Segovia in Spanien. Das sich dort befindende Schloss Alcázar von Segovia diente als Inspiration für das 1937 erschienene Original. Am Freitag folgte die US-Premiere in Los Angeles. Über das Wochenende sind die ersten englischsprachigen Reaktionen eingetrudelt.

Wie gut ist der neue Schneewittchen-Film? Die ersten Reaktionen sind hellauf begeistert

Bevor am Mittwoch das Embargo für die ausführlichen Kritiken fällt, können wir uns ein kleines Meinungsbild zu Schneewittchen anno 2025 verschaffen. Auf X (ehemals Twitter) teilen einige Kritiker:innen und Fans ihre Eindrücke zum Film – und die fallen äußerst positiv aus. Sogar von einem der besten Disney-Remakes ist die Rede.

Katcy Stephan von dem Branchemagazin Variety sprüht vor Begeisterung:



Rachel Zegler ist eine strahlende Supernova in Schneewittchen und verkörpert wunderbar die anmutige, sanfte Natur der Disney-Prinzessin. Es ist ein visuelles Fest mit atemberaubenden neuen Musiknummern und natürlich Dutzenden bezaubernder animierter Tiere. Das Drehbuch verleiht der Heldin klugerweise neue Tiefe durch ihren brennenden Wunsch, die Anführerin zu werden, die ihr Vater ihr zugetraut hatte, und eine Liebesgeschichte, die so süß ist wie Apfelkuchen.

Ash Cronnan von Screen Rant kommt zu folgendem Fazit:

Obwohl die Bob-Frisur so unordentlich aussieht, ist Schneewittchen ziemlich charmant! Die Botschaft kommt gut an, die Tiere sind süß und Rachel Zegler mit ihrer bezaubernden Stimme ist umwerfend. Ich hätte fast eine Träne verdrückt, und ich habe noch nie in meinem Leben geweint.

Christopher Mills, der bei diversen Filmseiten veröffentlicht, schreibt:

Die größte Überraschung des Jahres 2025 ist, dass der "umstrittenste" und meistgehasste Film des Jahres tatsächlich ein anständiges Live-Action-Remake ist. Schneewittchen ist nicht nur eines [von Disneys] besten Live-Action-Remakes seit Jahren, sondern auch ein Film, der die Magie des Films von 1937 wieder einfängt.

Rachel Zegler IST Schneewittchen und sie liefert eine absolut magische Darbietung. Die Musiknummern sind unvergesslich, die visuellen Effekte (nicht die unheimlichen Zwerge) sind bezaubernd und das Drehbuch von Erin Cressida Wilson verleiht dieser Welt eine Tiefe, von der ich nicht wusste, dass sie nötig ist.

Paul Klein von Filmhounds Magazine ergänzt:

Ich bereue es vielleicht, das gesagt zu haben, aber Schneewittchen ist solide. Ich habe die Musiknummern sehr genossen, besonders die Eröffnungsnummer und den bösen Song der Königin. Zegler war großartig in der Hauptrolle, und Gadot war unterhaltsam. Es sind wirklich die CGI-Zwerge, die den Film runterziehen. Diese Entscheidung ist verblüffend.

Auch Skyler Shuler, Co-Gründer von The DisInsider, gibt Entwarnung:

Hör zu, ich war besorgt, aber ich kann dir sagen, Schneewittchen ist PURE DISNEY-MAGIE! Dies wird für viele Leute das beliebteste Live-Action-Remake sein.

Wann startet der neue Schneewittchen-Film im Kino?

Lange müsst ihr nicht mehr warten, bis ihr euch das Live-Action-Remake von Disneys Schneewittchen auf der großen Leinwand anschauen und euch selbst eine Meinung bilden könnt. Am Donnerstag, den 20. März 2025, startet der Film im Kino.

Rachel Zegler, bekannt aus Steven Spielbergs West Side Story und dem jüngsten Hunger Games-Film, spielt die Hauptrolle. Gal Gadot, die zuletzt als Wonder Woman im DC-Universum unterwegs war, übernimmt den Part der bösen Königin. Inszeniert wurde der Film von Marc Webb, der hinter den The Amazing Spider-Man-Filmen steckt.