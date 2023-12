Bestseller-Soundbar mit Dolby Atmos: Die Denon DHT-S217 kostet gerade weniger als 200 Euro!

Die Denon-Soundbar DHT-S217 verspricht kräftigen Heimkino-Sound zum Sparpreis und unterstützt sogar das 3D-Audio-Format Dolby Atmos. Bei Amazon bekommt ihr das kleine Kraftpaket gerade für unter 200 Euro.

Eine Soundbar für unter 200 Euro – kann das gut klingen? Die Antwort ist ja! Denon ist im Audio-Bereich kein unbeschriebenes Blatt und hat mit der Soundbar DHT-S217 einen ordentlichen Einsteiger-Klangriegel im Sortiment, der sogar Dolby Atmos unterstützt und bei Amazon zu den absoluten Bestsellern gehört. Im Angebot spart ihr gerade satte 33 Prozent.

Denon-Soundbar zum Hammerpreis Deal Zum Deal

Was kann die Einsteiger-Soundbar mit Dolby-Atmos?

Denon verspricht Premium-Sound, 3D-Audio mit Dolby Atmos und eine gute Sprachverständlichkeit, dank des Dialogue Enhancers. Außerdem hat der Klangriegel einen Subwoofer integriert, der sich um das Bassfundament kümmern soll. Das Ganze bekommt ihr in einer ultra-schlanken und kompakten Soundbar, die sich nahtlos in die meisten Wohnzimmer einfügen wird.

Im Test des Technik-Magazins Techradar kommt die Denon DHT-S217 dabei wirklich gut weg. Gelobt werden die solide Dialogqualität, die hohe Lautstärke und der kräftige Bass. Auch Surround-Sound wurde festgestellt, allerdings nur in einem kleineren Ausmaß.

Denn der Einsteiger-Klangriegel unterstützt zwar virtuellen 3D-Sound (in Form von Dolby Atmos), hat aber kein ganzes Soundsystem eingebaut wie manch höherpreisige Soundbar. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise kommt die Soundbar hier an ihre Grenzen, dennoch ist es beachtlich, was sie für einen druckvollen Sound bietet.

Angeschlossen wird die Denon-Soundbar über den HDMI eARC-Anschluss, der 4K und Dolby Vision unterstützt und weiterleitet. So könnt ihr eure Lieblingsfilme im Heimkino in bestmöglicher Qualität genießen. Musik könnt ihr kabellos über Bluetooth streamen, smarte Features wie Alexa oder Apple AirPlay sind mangels WiFi leider nicht an Bord.



Für unter 200 Euro werdet ihr gerade keine bessere Soundbar finden und für spürbar besseren Sound müsst ihr mindestens das Doppelte ausgeben.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.