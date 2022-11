Black Friday: Bei Amazon gibt's gleich 2 Top-Fernseher von LG und Sony zum absoluten Tiefstpreis

Amazon bietet am Black Friday 2022 diverse Fernseher von Samsung, LG und Sony deutlich günstiger an. Wir haben die besten Deals mit 55- und 65-Zoll für euch herausgesucht.

Einige Wochen vor Weihnachten beginnt bei diversen Online-Händlern die größte Rabattschlacht des Jahres. Black Friday und Cyber Week sind gestartet – und Amazon lockt mit diversen Angeboten, darunter auch verschiedene Fernseher von Top-Marken mit 65 Zoll- und 55-Zoll-Bilddiagonale.

Wir haben uns die Deals für euch genauer angeschaut und verraten euch, wo ihr am meisten Geld sparen könnt. Wenn ihr wissen wollt, was es bei den ganzen Rabattaktionen zu beachten gibt, werft einen Blick in unsere Tipps und Tricks zu Black Friday und Cyber Week.

Black Friday: Amazon lockt bei 4K Top-Fernsehern mit Tiefstpreisen

Bei Amazon gibt es diverse Fernseher von LG und Sony günstiger als sonst zu kaufen. Einige Angebote bieten besonders hohes Sparpotenzial, weil Amazon diese Geräte teilweise zu Tiefstpreisen anbietet. Direkt vorweg: Bei allen Fernsehern, die wir nachfolgend auflisten, handelt es sich um 4K-Modelle, die direkt von Amazon verkauft werden.



55-Zoll-OLED-TV von LG zum Tiefstpreis bei Amazon

© LG LG OLED55CS9LA

Der 55-Zoll-Fernseher OLED55CS9LA von LG * macht den Anfang in unserer Liste. Amazon bietet dieses Modell beim Black Friday für 949 Euro an, was nicht nur einem deutlichen Rabatt von 350 Euro gegenüber dem bisherigen Verkaufspreis entspricht, sondern auch einen absoluten Tiefstpreis darstellt. Bislang gab es den Fernseher nämlich noch nie günstiger als 1.139 Euro.

Sony-Fernseher mit 65 Zoll für unter 700 Euro

© Sony Sony KD-65X80J BRAVIA

Wer einen günstigen Markenfernseher mit einer 65-Zoll-Bilddiagonale sucht, sollte sich den Sony KD-65X80J * einmal näher anschauen. Dieses Modell gibt es bei Amazon zum Black Friday zum Preis von 699 Euro an, was einem Rabatt von 250 Euro gegenüber dem bisherigen Verkaufspreis entspricht. Dieses Modell von Sony gab es bisher erst einmal günstiger.

65-Zoll-TV von Sony günstiger als je zuvor beim Black Friday auf Amazon

© Sony Sony BRAVIA KD-65X85K/P

Ein echter Preiskracher erwartet euch mit dem Sony KD-65X85K *, den Amazon beim Black Friday für 749 Euro anbietet. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen absoluten Tiefstpreis – bislang konntet ihr dieses Modell nie günstiger als für 999 Euro kaufen.



Top-Fernseher von LG, Sony und Hisense – Weitere Deals zum Black Friday bei Amazon

Wenn euch die obigen drei Angebote noch nicht recht zusagen, werdet ihr vielleicht mit folgenden Deals glücklich, bei denen es sich ebenfalls um echte Schnäppchen handelt:

Ihr seht also: Wenn ihr einen neuen Fernseher kaufen möchtet, solltet ihr beim Black Friday auf Amazon unbedingt zuschlagen. Das Sparpotenzial ist jedenfalls riesig.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.